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Poco F2 Pro发布：套娃Redmi K30 Pro，499欧元起

2020/5/12 21:11:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月12日消息 Poco F1发布差不多两年后，小米旗下子品牌POCO发布了后续产品Poco F2 Pro，这款手机本质上就是重命名的Redmi K30 Pro。

Poco F2 Pro搭载了骁龙865处理器，采用LPDDR5 RAM和UFS 3.1存储，内置4,700mAh电池，支持30W快速充电，可在大约一个小时内将电池完全充满电。Poco F2 Pro采用了弹出式前置相机设计，6.67英寸Super AMOLED屏支持HDR10 +，并具有180Hz的触摸响应率，但刷新率仅为60Hz。

相机方面，主摄是6400万像素索尼IMX686，具有1 / 1.7英寸大传感器尺寸，支持EIS和OIS的双重图像稳定，以及HEIF图像格式支持和8K视频录制支持。其它三个摄像头是13MP广角摄像头传感器、2MP深度传感器和5MP微距相机，前置摄像头是20MP，支持120fps慢动作录制。

其它方面，Poco F2 Pro拥有改进的振动马达，带夜视和语音转换器的Game Turbo 3.0、3.5毫米耳机插孔，以及屏下指纹等。

IT之家了解到，POCO F2 Pro将有四种颜色可供选择：霓虹蓝，幻影蓝，电紫和网络灰，6GB LPDDR4X RAM和128GB UFS 3.0存储版售价499欧元（约3827元），8GB LPDDR5 RAM和256GB UFS 3.1存储版售价599欧元（约4594元）。

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