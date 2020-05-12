苹果新专利曝光：Apple Car完全颠覆当前汽车安全设计

北京时间5月12日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司今日从美国专利与商标局（PTO）获得了一项汽车安全方面的新专利，从中可以看出，传闻中的Apple Car汽车或在很大程度上颠覆当前的汽车设计。

很长一段时间以来，一直有传闻称苹果正在研发自己设计的汽车“Apple Car”。而且，苹果也确实提出过各种设计来改变人们的驾驶方式，包括改变天窗和车门设计，以及各种内部元素。

作为这种大规模重新设计的一部分，苹果还考虑到了人们（乘客）以非传统方式坐车的情景。当前，汽车的座椅通常是单向的（朝前），但苹果的自动驾驶车辆系统（Apple Car）可能会让所有的座椅都面向车辆的中间，就像是一个房间，每个人都可以相互交谈。

显然，这种新的安排需要从根本上重新考虑车辆所采用的安全系统，以便在发生碰撞时确保乘客的安全。在当前的标准情况下，可以在某些地方安装安全气囊，来防止司机和乘客撞到车辆的部件，或在撞车后的运动中过度伸展身体。

但正如苹果专利中所描述的那样，如果让所有的座椅都面向车辆的中间，那么当前位置上的安全气囊就起不到保护乘客安全的作用。今日，在美国专利与商标局授予的一项名为“乘员安全系统”的专利中，苹果试图通过使用一些不同的元素来解决这个问题。

例如，当检测到即将碰撞时，苹果建议使用可展开的隔板。这种隔板具有可伸展的侧臂和额外的阻挡材料。正如专利图示所展示的那样，要做到这一点，可以在乘客和车窗之间设置可滑动的充气屏障。

可伸展的侧臂是一种限制乘客在撞击中运动的方式，从乘客面前的窗栏中弹出。就像在撞车事故中，乘客被抛向前方，但被“安全约束”固定住了，在他们前面放一个气囊，限制了他们的移动范围。

当然，要做到这一点，还能以更简单的方式来实现。例如，只需在乘客正前方的车顶天花板上部署一个大型安全气囊，也可以限制乘客移动，并缓解冲击。这甚至还可以通过安全带的形式来实现，即将安全气囊内置到安全带中。

苹果还称，如果在安全带或天花板上部署安全气囊，仍可以使用隔板，但更多的是为了防止安全气囊的进一步移动，因为它给了安全气囊更多的阻力来对抗使用者的体重。隔板还可以包括隐藏的系绳，将安全气囊的展开引导到预定的位置。

此外，隔板还能为车内松散的物品提供保护，确保后座上的物品被隔板挡住，而不是被抛到车辆内部的前半部分，从而消除了高速投射物的进一步损害。

除了安全气囊，这项专利还提到了乘客在碰撞中面对面相撞的可能性。对于反向安装的前排座椅和传统的后排座椅（座椅均朝向车辆中间时的情景），前排的撞击可能会迫使后排乘客接触到前排乘客的脚或膝盖。同样，后排乘客也会感受到更多的冲击。

为了减轻撞击所导致的冲击，并将乘客之间接触的可能性降至最低，苹果建议座椅本身可以提供一些移动。一旦检测到撞击，座椅可能会向前移动一小段距离，而前排座椅可能会比后排移动得更远。

通过移动座椅，后排乘客感觉到的对身体的作用力较小，从而减少了他们的身体在撞车时被向前拉的距离，进而降低了受伤的风险。通过移动前排座椅，将最大限度地减少后排乘客在相同的撞击中，接触前排乘客四肢的机会。

需要指出的是，苹果每周都会提交大量的专利申请，这只表明该公司研发工作的兴趣领域，而不能保证这些概念将来会出现在真正的产品或服务中。