北邮吕廷杰：5G消息难取代微信，质疑5G者是不懂它

编者按：

这是属于5G的时代。

一年间，5G信息江河汇聚、企业崛起为峰、智能世界变得无比开阔。它不仅是信息变革中的土壤，更是巩固科技创新地位的重要基石。

一年间，5G大市场群雄涿鹿：

国际赛道，各大巨头在多领域争夺制高点；

专利研发，中国阵营全球占比已突破五成；

智慧创新，应用场景商机不断且相继投产；

手机市场，百元区间的细分竞争尤为激烈；

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一年间，由新浪科技、新浪5G联合发起的《5G大家谈》栏目，与数十位政、企、学界著名人士畅聊通信的发展及落地，为读者答疑解惑。同时，《5G大迈进》栏目将为读者探究中国通信企业的成长之路。

一年后的今天，信息所至，融入百业。当更多人触及5G，又将碰撞出怎样的火花？

嘉宾介绍：

吕廷杰，北京邮电大学教授、北邮-里昂GEMBA课程教授、博士生导师。曾任北京邮电大学校长助理，经管学院院长。日本京都大学博士、美国贝尔实验室访问学者。

现担任中国信息经济学会常务副理事长；中国联通独立董事；中国信息社会50人论坛轮值主席；国际电信协会常务理事；工信部科技委委员、电信经济专家委委员。

批评质疑5G者，根本不懂5G

吕廷杰认为，因为5G技术的出现，互联网将进入下半场，从消费互联走向产业互联。

“这是一场革命”，吕廷杰说。他将5G与电力作类比，如果电力只用在家用照明，影响的只是个人和家庭生活。但当电力走向了所有的制造业，就产生了工业革命2.0。同样，5G也将像电力一样，从个人、家庭最终走向制造业，实现工业互联。

不过外界对于5G的应用场景也有不少的争论和质疑，“有人问5G需要多长时间才有杀手级的应用？这使我想起来3G。”

吕廷杰回忆，3G的出现让手机不仅能打电话还能上网，赋予了手机全新的功能，但3G出现时遭受的质疑并不比5G少。“当年3G受到批评的时候，我都是经历过的，3G是2000年通过标准，全世界都不知道杀手级应用在哪，有人甚至说这是乌托邦知识分子的空想。”

2002年，他应邀去日韩观摩3G建设，而那时中国距离3G商用还很遥远。当时对于手机用3G看球赛，同行的观摩团中就有人质疑，屏幕太小、网络不流畅等。甚至有人对此评论称，直接用电脑看球赛体验更好，屏幕够大，宽带包月，网络也很流畅，因此手机上网技术不可能成功。

“这些人的错误在哪？一直到了2007年，一个叫乔布斯的人，拿出了苹果手机和App Store，教了全世界人民手机上网怎么玩。”

至于目前外界对5G的质疑，吕廷杰认为有两种可能：一种是停留在4G以前的应用场景上，认为4G的网速就够了；另一种是在传统市场中有利益，比如有人说光纤比5G效率更高，干吗要用5G？但实际上5G的目标就是在某些场景下消灭光纤，5G要达到接近于光纤的通信能力，而且要实现无线化。

他甚至直言，很多批评5G的人根本不懂5G。比如有人说有WiFi用不着5G，但WiFi不像通信级的应用有网络质量控制的保证，可以用在家庭，但无法用在工业关键场景的控制；还有人说5G怎么能支持无人驾驶汽车，总得到云端算一个指令来控制这辆车，这时候就撞车了。但实际上5G有边缘计算能力可以保证低时延，根本不需要到云端计算指令。

“质疑的这些人根本没有了解这些场景，5G一个重要观念的转换，就是要推一些5G行业应用。”吕廷杰说，5G将是下一个创业风口，它带动的产业互联网的规模，将是消费互联网的上万倍。

微信很难被取代，运营商思维应开放

日前，三大运营商联合推出的5G消息，引发了外界广泛关注。甚至有人认为，这是运营商要联合起来对标微信，以夺回被微信抢去的语音和短信收入。

吕廷杰指出，实际上在微信之前，中国移动就推出过飞信，但最终还是没能阻挡微信做大。在他看来，一是因为封闭，飞信起初并不对中国联通和中国电信用户开放；二是因为思维上的差距，微信的定位是平台，可以靠小程序、游戏、广告等多种方式赚钱。而飞信发送消息要包月，还是在赚传统的通信服务费。

“这是运营商不懂OTT，网络和业务不分离给人一种错觉，它（飞信）还在收费。大家当然觉得微信不要钱，飞信要钱，其实用微信也付了很多流量费。”

这次推出5G消息，吕廷杰认为变化巨大。三家运营商首次联合起来，打通了5G消息的网络和用户，与飞信时代的思维完全不同。不过他认为，5G消息并不能完全替代微信，但可以做一些差异化的功能，以解决微信解决不了的痛点。

他举例称，将来金融类的应用可能会运行在5G消息上，相比WiFi，5G网络的环境会更安全；同时，微信只能连接熟人，但5G消息是基于手机号码的，只要有手机号码就可以发送信息，这在商业广告等企业级类型的应用上前景广阔。

“我觉得他们（5G消息和微信）谁也不可能消灭谁，大家都在重新定位。社交平台可能会更社交化，而具体的行业应用可能会运行到5G消息上去。”吕廷杰建议，在5G消息上，运营商应该采取开放式的思维，在社会化的创新之下，才可能产生更多的5G杀手级应用。

流量费每降1块钱，经济增长拉动明显

当前，三大运营商都在大力发展5G套餐用户。根据工信部的数据，截至3月底，全国已有5000多万个5G套餐用户。

但吕廷杰强调，除了面向个人用户的高速率场景之外，面向行业用户的广连接和低时延场景才是5G的根本目标。他举例称，5G具备的网络切片功能对工业互联网场景非常重要。他将其类比为公交专用线，由于在马路上划出了公交线、快行线、慢行线等，在上下班高峰时即使路面堵车但公交线可能会不堵。而5G的网络切片功能是同样的道理，可以满足工业互联网场景下的高可靠性、大连接、低时延的需求。

实际上，为了进一步推动相关产业的发展，政府日前提出了新基建的概念，包含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

吕廷杰指出，这七大领域中信息科技占据四个，国家就是要加快5G网络等相关基础设施建设，从而拉动更多的制造业、工业互联网等领域的发展，进而推动经济增长。“5G等新基建的布局，我的判断就是国家要发力科技端，发挥5G产业的基础性作用，为中长期有价值的新兴产业的发展，或者资源的配置做准备。”吕廷杰说。

他还提及通信业的提速降费政策。根据数学模型计算，在消费互联网时代，流量费每降一块钱对互联网企业的益处会更大一些，但对整个国民经济的拉动作用并不明显。而在5G带来的产业互联网时代，流量费每降一块钱，将明显拉动国民经济的增长。