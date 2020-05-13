上半年5G旗舰手机已收官：“不约而同”贵了

2020年已过近半，主流手机厂商已基本完成了5G旗舰手机的更新换代。纵观今年上半年的旗舰手机，高性能5G芯片、高刷新率屏幕、潜望式长焦、曲面屏新技术的加持，已经成为旗舰手机的标配，与之而来的还有价格不断探高，旗舰手机们“不约而同”都越来越贵了！

1、和手机厂商“交朋友”越来越难

“卖手机不赚钱，只是交个朋友”，我们经常在国产手机厂商的新品发布会上听到这样一句话，这意味着大屏幕上将会打出一个非常有惊喜的价格。那时，国产手机厂商最常挂在嘴边的是性价比，走得是薄利多销。

但到了今年，5G旗舰手机普遍价格上涨，想和手机厂商“交朋友”似乎变得越来越难。

小米10系列打响5G旗舰手机涨价的第一枪，直接把标配版价格上探到了3999元起售价，与小米9纵向比较，价格上涨1000多元，涨幅高达33.3%，而小米10 Pro顶配版售价更高达5999元。有网友调侃，“以前没钱买小米”，如今没钱买小米。”细品之后就知道其中的内涵了。

小米10的涨价仅是一个开始，OPPO Find X2 系列，最高售价突破万元；vivo NEX 3S 系列，起售价直逼 5000 元；华为P40系列应该其中涨幅最小的，与上一代P30国行售价相比，P40和P40 Pro起售价分别上涨200元和500元，但其高配版也已冲高到了7988元。

价格上涨的不只各厂商的主力旗舰，主打性价比的次旗舰价格也有大小的涨幅。红米K系列Pro版的起售价从2499元涨到2999元，IQOO系列也从去年的2998元涨价到今年的3598元。此外，使用自家麒麟芯片的荣耀30也较去年起售价有了300元的涨幅。

2019年5G手机价格经历了一波高开低走，从8000元以上一路降到1999元。而到了2020年，随着5G换机潮到来，手机厂商有意扩展5G手机价格区间，参与到更多价格档位竞争，这构成了2020年的新趋势。

2、涨价背后的内外因

旗舰手机价格上涨，一方面是手机厂商“不得不为”，另一方则是手机厂商“有意为之”。

从整体行业趋势来看，5G手机将会比4G手机要更贵，因为内部的元件性能需求更高。根据摩根大通的数据，5G手机的芯片成本要比4G LTE贵了大约1.85倍。以2020年的高通旗舰处理器骁龙865为例，芯片+基带+射频前端，这一套系统的成本，是2019年骁龙855的两倍之多。

除了5G芯片外，为了提升整个手机的性能体验，旗舰手机无疑例外的在屏幕刷新率，相机模组、快充等方面选择最优方案，进一步推高了手机价格。

以小米10系列为例，该机搭载的90Hz高刷新率屏幕不但要负担高额的固定成本，还要负担关税、给三星的专利费、以及开屏费等等。而小米10所搭载的1/1.33英寸的一亿像素HMX传感器以及OIS价格就高达50美元，去年众多产品搭载的4800万像素传感器价格也就在十几美元左右。

因此，物料成本的增长直接导致2020年旗舰手机的价格上涨。

如果说物料成本的上涨使得手机厂商“不得不”随行就市，那么主动冲击高端市场，尽可能的“堆料”就是手机厂商“有意为之”。

近年来，国内市场的萎缩已成共识、用户换机周期继续延长，在零和博弈的存量市场，即使是头部厂商也开始变得“焦虑”。

根据第三方咨询机构Counterpoint 2019年年底的一份报告，就2019年Q3而言，全球出货的智能手机价格分布较上一年有了明显的变动。400-600美元的机型销量同比减少42%，800-999元的高端主流机器销量直接增长了59%。

显然，如果不能在高端市场成功，国产手机厂商生存难度会进一步增加。

另一方面，在整体销量不能持续增长的情况下，追求单机利润也是生存之道。例如苹果iPhone，其毛利率超过50%，即使在市场销量波动下，苹果也能有非常好的营收表现。而主打主流和性价比的小米，去年公布的第三季度毛利率不过9%。

所以，高端手机虽然研发投入大，但回报也相对丰厚，国产手机厂商冲击高端市场自然就显得十分必要了。

当然，一款旗舰手机背后比拼的是研发投入。以前“攒机”利润低，很难在研发上大规模投入，而如今冲击高端市场，技术自研就显得尤为关键。

例如华为P40系列就带来多项自研技术创新，包括麒990 5G SoC、徕卡五摄+RYYB滤镜阵列、华为WiFi6+技术等，使其成为2020年的旗舰标杆；OPPO自研的Smart 5G技术，目前商用最快的充电技术65W SuperVOOC 2.0技术，以及汇顶科技的超薄屏下光学指纹和智能语音降噪与录音方案；vivoNEX 3S则通过无实体按键设计和升降式的前置摄像设计思路，不仅实现了整机一体化还带来了高达99.6%的屏占比，从而实现了“真全面屏”的显示效果。