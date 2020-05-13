ofo关联公司再成被执行人，执行标的超2000万元

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5月14日下午消息，天眼查数据显示，5月11日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增被执行人信息2则，累计执行标的为21373936，执行法院均为北京市海淀区人民法院。
公开数据显示，东峡大通（北京）管理咨询有限公司成立于2016年10月，注册资本为15亿美元，法定代表人为陈正江，经营范围包括企业管理咨询；会务服务；公共关系服务；市场营销策划；经济贸易咨询等。
天眼查股东信息显示，该公司为OFO（HK）Limited的全资子公司。
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