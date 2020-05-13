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比亚迪首款搭载刀片电池的汉EV在欧洲发布，预估价格4.5万-5.5万欧元

2020/5/13 20:28:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月13日消息 比亚迪宣布旗下首款搭载刀片电池的纯电动车型汉EV在欧洲首发。据悉，比亚迪汉EV在欧洲预估的价格区间为4.5万-5.5万欧元，折合人民币约为34.6万-42.3万元。比亚迪汉EV已正式搭载量产状态的刀片电池和比亚迪即将发布的DiPilot智能驾驶辅助系统，同时也是中国首个搭载博世“IPB智能集成制动系统”的新能源量产车。

比亚迪表示，汉EV已正式搭载量产状态的刀片电池和比亚迪即将发布的DiPilot智能驾驶辅助系统。刀片电池具有高安全、长续航、长寿命的特点，NEDC（新标欧洲循环测试）续航里程可高达605公里，且相比采用传统三元锂电池包的纯电动车，安全性成倍提升。

DiPilot则是基于行业领先的自动驾驶辅助功能、融入比亚迪独到的算法优势、具有自学习、自进化特点的智能驾驶辅助系统。在硬件配置及5G技术的加持下，使得传统的“单机版”自动驾驶辅助功能在汉EV上变成了“网络版”智慧驾驶。

性能方面，比亚迪汉搭载的刀片电池可以稳定输出800安培的大电流，碳化硅电机控制模块将电控系统的过流能力提升58%，这使得比亚迪汉EV 0-100公里加速时间仅3.9秒。

IT之家了解到，今年6月底，汉将在中国上市。

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关键词：比亚迪汉

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