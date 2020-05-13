Realme Narzo 10/10A发布：5000mAh大电池，约800元起

IT之家5月13日消息 近日Realme在印度推出了Narzo系列新机，包括Narzo 10和10A两款手机，定位入门机型。

IT之家了解到，Realme Narzo 10将于5月18日开售，售价为11999卢比（约1130元），而Narzo 10A将于5月22日开售时零售价为8499卢比（约800元），这两款手机将通过在线零售商Flipkart以及Realme在印度的网站发售。

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10采用6.5英寸的HD+显示屏，覆盖大猩猩玻璃，搭载联发科Helio G80处理器，主频达2.0GHz，运行基于Android 10系统的Realme UI，配备4GB RAM和128GB的内部存储，可通过microSD卡扩展。

Realme Narzo 10采用了聚碳酸酯机身，有白色和绿色两种颜色可供选择。在拍照方面，该机拥有四摄像头，包括一个4800万像素主摄，一个800万像素的超广角传感器，以及一对200万像素的深度和微距传感器，正面拥有1600万像素的自拍摄像头，并带有AI美颜模式。重要的是该机内置5000毫安时容量电池，还拥有18W的快速充电功能，通过USB Type-C接口进行充电。

Realme Narzo 10A

与NARZO 10类似，NARZO 10A同样采用了6.5英寸HD+显示屏，配大猩猩玻璃，采用了聚碳酸酯材质的防刮擦机身，有白色和蓝色两种颜色可选。这款手机搭载联发科Helio G70处理器，运行基于Android 10的Realme UI，内置3GB RAM+32GB存储。

该机背部采用三摄，包括一个1200万像素的主摄，200万像素的微距和200万像素的深度传感器，前置500万像素自拍摄像头。跟NARZO 10 10一样，该机内置5,000毫安时大电池，充电功率为10W。这两款手机都兼容4G LTE，并拥有蓝牙5.0和Wi-Fi连接功能。