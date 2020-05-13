三星中国推“保值换新”计划：S20可半价换购S21

IT之家5月13日消息 今天三星中国推出了保值换新计划，根据该计划，三星S20系列用户可享受半价折抵换购未来的下一代三星S系列新机。

三星向国行Galaxy S20系列用户推出的“保值换新”计划，内容分为399元的尊享套餐和99元的畅享套餐两种。其中，399元套餐只限于活动推出后15日之内新激活的S20系列用户参与，里面包含99元畅享套餐+Samsung Care+升级版，即1年内可享受500元优惠换屏和100元优惠换壳售后服务。而在9月30日之前所有购买S20系列的国行用户均有资格参与99元畅享套餐，也就是保值换新服务。

三星所谓的“保值换新”服务，简单来讲就是在保证机器性能良好、外观无磕碰掉漆、无私自拆修的前提下，在明年Galaxy S21系列新机发布30日之内，可以用手中的S20系列按照官网上市时售价半价抵扣换新。以Galaxy S20 Ultra为例，官网价格为9999元起，无论你当初在哪种渠道以多少价格购买的，只要属于国行版本且保护较好，均可以在购买S21系列时折扣5000元。

如何加入保值换新计划呢？IT之家了解到，用户于2020年9月30日前在三星网上商城、三星授权门店、天猫旗舰店、京东旗舰店、苏宁旗舰店购入S20系列手机，即可付费加入。此外，在三星网上商城购买时需要一并支付加入计划，如未加入则可以在手机激活后在三星手机助手APP付费加入。

需要注意的是，在换购新机时，只能通过三星授权门店或者三星网上商城才能换购下一代S系列新机。同时，参与换购的S20系列手机，需要保持：

1)屏幕完好，无缺角碎裂；

2)显示完好；

3)外观完好，无明显磕碰掉漆；

4)可正常开机，无进水，功能完好；

5)无私自拆修；未Root；

6)三星账号已正常退出、无密码锁，Samsung Pay内银行卡和公交卡已在本机删除；

如不满足以上1)~3)情形的，按该手机实际状态估值加价10%后抵扣回收，或请前往三星授权售后服务中心维修后参加本活动。置换时用户需支付差价，差价 = 2021年下一代S系列旗舰手机厂商指导价 – 三星Galaxy S20系列厂商指导价×50%。