虚幻引擎5公布，2021年早些时候发布预览版

IT之家5月13日消息 今晚Epic公布了虚幻引擎5,并表示将于2021年早些时候发布预览版。官方现已发布了一个名为“Lumen in the Land of Nanite”的视频,这是PlayStation 5实时运行的实时演示。

官方介绍称,Nanite虚拟微多边形几何体可以让美术师们创建出人眼所能看到的一切几何体细节。Nanite虚拟几何体的出现意味着由数以亿计的多边形组成的影视级美术作品可以被直接导入虚幻引擎——无论是来自Zbrush的雕塑还是用摄影测量法扫描的CAD数据。Nanite几何体可以被实时流送和缩放,因此无需再考虑多边形数量预算、多边形内存预算或绘制次数预算了;也不用再将细节烘焙到法线贴图或手动编辑LOD,画面质量不会再有丝毫损失。

Lumen是一套全动态全局光照解决方案,能够对场景和光照变化做出实时反应,且无需专门的光线追踪硬件。该系统能在宏大而精细的场景中渲染间接镜面反射和可以无限反弹的漫反射;小到毫米级、大到千米级,Lumen都能游刃有余。美术师和设计师们可以使用Lumen创建出更动态的场景,例如改变白天的日照角度,打开手电或在天花板上开个洞,系统会根据情况调整间接光照。Lumen的出现将为美术师省下大量的时间,大家无需因为在虚幻编辑器中移动了光源再等待光照贴图烘焙完成,也无需再编辑光照贴图UV。同时光照效果将和在主机上运行游戏时保持完全一致。

IT之家了解到,虚幻引擎4与5的上线时间表虚幻引擎4.25已经支持了索尼和微软的次世代主机平台。目前Epic正与主机制造商、多家游戏开发商及发行商密切合作,使用虚幻引擎4开发次世代游戏。虚幻引擎5将在2021年早些时候发布预览版,并在2021年晚些时候发布完整版。它将支持次世代主机、现世代主机、PC、Mac、iOS和Android平台。官方称,正在设计向前兼容的功能,以便大家先在UE4中开始次世代开发,并在恰当的时机将项目迁移到UE5。

EPIC还表示,将在次世代主机发售后,让使用UE4开发的《堡垒之夜》登陆次世代主机,将在2021年中将该游戏迁移至UE5。EPIC称,大家仍然可以一如既往地免费下载并使用虚幻引擎开发游戏。但从今天开始,分成门槛提升到了游戏总营收首次达到100万美元时。全新的虚幻引擎许可条款将给予游戏开发者们远比其他引擎的许可模式更慷慨的待遇,且其效力可追溯至2020年1月1日。