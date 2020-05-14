从小米10/一加8看5G时代的成本取舍之道

有句话说所谓“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”，一方面表达了把皇帝拉下马的魄力与能力，另一方面也意味着要付出“一身剐”的代价，而在今年的5G手机领域，面对配置与价格双双顶尖的超旗舰们，若想成为旗舰杀手，无疑更需要多付出一点代价，一点在硬件配置上有所妥协的小代价。

5G时代的旗舰杀手们

2020年春季先后发布的5G旗舰手机，除了在DxOMark的排行上不断刷榜外，还有着更强悍的性能，更全面的网络支持能力，当然还有着令人惊叹的价格。三星Galaxy S20系列国行售价最低6999元，顶级的Galaxy S20 Ultra的售价更是来到了万元级别。然而，尽管不是所有PC用户买高端电脑一定要买i9，但目前手机用户如果想买高端机型，还是会希望选购的是一台骁龙8系的机型，不然也可能就不会出现部分地区的三星用户因为所在地销售型号内置猎户座，而非骁龙移动平台的问题，还在网上发起了联名请愿。

于是，旗舰杀手们也看中了这一切入点，让骁龙865成为手机中的标配，然后努力把价格做低，达到一个多数消费者可以接受的水准。说到旗舰杀手一词，起先一直以此为标榜的一加就是一个例子，尤其是国外媒体眼中，一加手机一直具备不错的性价比，近期推出的一加8手机的售价也定在了3999元起。同样在4000元档位，总是借用不知名网友所述的“旗舰守门员”称谓的小米10，也同样在2月就将价格锁定在了3999元。

同样在近年来开始借用“旗舰杀手”一词进行营销，甚至还把“Killer”一词中的字母K作为产品名称的还有Redmi，在选用骁龙865移动平台的情况下，K30 Pro 5G起售价格锁定在了2999元，在大哥把守4000元城池的情况下，小弟则欲守住3000元的阵地。此前，iQOO 3 5G版也已骁龙865机型的价格下探至了3598元。

相对实惠的价格，同时还标配了骁龙865这样的超旗舰级移动平台，无疑吸引了不少消费者的注意力，然而有得必有失，基于成本的考量，旗舰杀手们也不得不在一些硬件上进行削减，这也不免成为一些消费者在选购时的小遗憾。

硬件三大成本上的取舍

旗舰杀手们在硬件配置上如何进行取舍，不妨先来看看此前TechInsights给出的已知的两款机型的BOM成本单，分别为超级旗舰级别的代表Galaxy S20 Ultra，另一款为旗舰杀手级别的代表小米10。三星S20 Ultra的整机物料成本为528.50美元，其中最贵的零部件为相机，成本107.50美元，其次为81美元的骁龙865，第三为67美元的屏幕。小米10的整机物料成本为440美元，其中最贵的零部件为81美元的骁龙865，其次为相机部分67美元，第三是屏幕部分48美元。

显然，在保留骁龙865移动平台这81美元成本不变的情况下，小米10在相机、屏幕上的成本均进行了大幅控制，最终才能成功以3999元的价格站在“门线”前成为“守门员”。

也正如上面对于三大硬件成本的对比，当旗舰杀手们将81美元的骁龙865移动平台作为必选项的情况下，相机、屏幕自然就成为了优先需要考虑削减的硬件成本。在相机方面，旗舰杀手们一般会选择进行较多的削减，例如小米10的主镜头为7P镜头，并没有配备长焦镜头，每个镜头的像素相比旗舰产品也有所降低。3999元的一加8的拍摄能力也普遍没有被外界视为产品的亮点，尤其是在夜拍能力上表现较为一般。

屏幕间的差距更加明显，甚至直接影响到了使用中的操作流畅度。4000元档位的小米10、一加8同时选择了90Hz刷新率的屏幕，而目前旗舰机型已经开始标配120Hz刷新率的屏幕。再看3000元档的K30 Pro 5G、iQOO 3 5G的屏幕刷新率更是仅为60Hz，在滑动的流畅度上，与90Hz、120Hz刷新率的屏幕相比，更是存在着肉眼可见的差别。此外，旗舰杀手们也普遍会把屏幕的分辨率进行了些许下调，同时屏幕的最大亮度、色彩表现也均与旗舰产品存在差距。这也无疑在大屏手机时代，有效的控制了在屏幕上的硬件成本。

旗舰杀手们的小遗憾

在一些产品细节上，旗舰杀手们也进行了取舍，以此来维持成本，但也给喜欢它的消费者带来了些许小遗憾。

例如，多代小米手机均不具备IP68防水防尘的能力，但这一能力其实已经成为了目前旗舰机型的标配。到了2020年，小米终于加入了P2i防水功能，但是这种防泼溅的能力，相比于IP68那种可在1米以上的水中浸泡30分钟的能力还存在着差距。就如同在户外服装中不同的防水涂层，仅仅支持DWR防泼水的面料相比于能够抵御暴雨的GORE-TEX面料，在应对恶劣天气时的防水表现有着天壤之别，价钱上也有着巨大差距。而同一价格档位上的旗舰杀手一加8也没有支持IP68认证。

此外，一加8的RAM采用了LPDDR4X，相比于目前多数骁龙865机型采用的LPDDR5，尽管实际体验中不容易被感知，但也进行了小小的取舍。不过，一加8不支持无线充电功能，却有着较大遗憾，要知道这项功能已经是很多中端机型的标配，旗舰机型们更是已经在无线快充的方向上迈进。

而小米机型一直不支持通过Type-C转HDMI进行视频传输对于不少人来说也是一个小遗憾，原因在于接口依然为USB2.0。而旗舰机型们已经开始了在此功能上的深度挖掘，三星的DeX、华为的电脑模式，都开始进一步希望通过手机的强大运算及连接能力，让手机也能成为生产力工具。即便用户对生产力不感兴趣，也希望在旅行、出差时，可以把手机中的视频内容通过简单的连接，传输到更大的屏幕上观赏。