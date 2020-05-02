小米 10/Pro MIUI 12 内测版已支持魔法分身/万花筒

IT之家5月2日消息 4月27日，小米10青春版发布，6GB+64GB售价2099元，6GB+128GB版本售价2299元，8GB+128GB版售价2499元，8GB+256GB版本售价2799元。小米10青春版首发支持AI魔法分身+AI魔法万花筒+AI换天等。五一假期，雷军也玩起了小米10青春版的AI魔法分身功能，自称魔法分身很好玩，拍了好几张，有点停不下来。

IT之家此前报道，这是小米10青春版中「电影特效相机」AI 魔法分身。来自小米AI实验室的自研算法，将AI技术与AR技术深度融合，让你瞬间练成动漫中的分身术，手持零后期就能在画面中拍出 4 个自己。

近期，小米社区发布了相机新功能移植计划以及MIUI11稳定版相册新功能更新公告。

AI魔法万花筒&魔法分身&魔法表情包&前后双景 新功能 移植说明

1、AI魔法万花筒目前已经上线机型包括小米10、小米10 PRO、Redmi K30 PRO、Redmi K30 PRO变焦版，大家可以在短视频中打开功能使用哦（稳定版点击"六棱镜"&MIUI12内测版打开"小魔棒")。

2、AI魔法分身功能目前已经上线的机型是米10青春版，内测版本已经支持的机型是小米10、小米10 PRO、Redmi K30 PRO、Redmi K30 PRO变焦版。（稳定版点击 萌拍 选择"魔法分身"&MIUI12内测版 在更多中直接选择"魔法分身"）。

3、AI魔法表情以及Gif拍摄功能 目前已经支持的机型是小米10青春版，后续计划移植的机型是小米10、小米10 PRO、Redmi K30 PRO、Redmi K30 PRO变焦版。

4、前后双景目前支持的机型是小米10青春版，后续计划移植的机型是小米10、小米10 PRO。

【相册稳定版2.2.15.18更新内容】，目前已灰度50%

1、相册支持[电影画幅]功能，在编辑-相框中选择电影样式，即可生成电影画幅照片。

2、相册[滤镜]全新改版，支持通用以及电影滤镜，新增日系、初见、赛博朋克以及黑金等众多网红滤镜效果。

3、[MI剪辑]功能移植，新增支持机型：小米10青春版、Redmi K30、Redmi K30 5G、小米CC9 PRO 、小米9、小米9 PRO 5G 、小米9透明尊享版、Redmi K20 PRO、Redmi K20、小米8、小米8屏幕指纹版、小米8探索版、小米MIX2S、小米MIX3、小米6、小米MIX2。

4、[魔法换天]新增6款静态换天以及6款动态换天效果，支持机型列表：小米10青春版、Redmi K30、Redmi K30 5G、小米9、小米9 PRO 5G 、米9透明尊享版、Redmi K20 PRO、Redmi K20、小米CC9 、CC9e、 小米CC9 PRO、MIX、MIX2、MIX2S、MIX3、小米8、小米8屏幕指纹版、小米8探索版、MI8青春版、MI8 SE、MI6、MI 6X、MI 5S、Mi 5S PLUS、Redmi Note7、Redmi Note7 Pro、小米NOTE2、小米5、RedmiNote8、Redmi Note8 Pro。

MIUI12开发版需要单独维护，以上功能将在5月中旬合入。