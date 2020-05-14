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安卓 10 来了，联想 Z5 Pro GT 推送 ZUI 11.5.223 稳定版更新

2020/5/14 15:28:57来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 联想Z5 Pro GT现已开启ZUI 11.5.223稳定版推送，升级至Android 10版本。IT之家了解到，除安卓大版本升级外，新系统还更新了应用管理界面，增加夜间省电和异常耗电开关，新增Lenovo One。


升级看点

Android 10版本来啦！

  • 优化系统界面显示；

  • 应用管理界面更新；

  • 优化音量调节功能；

  • 优化系统截屏功能；

  • 新增2种日历小部件；

  • 新增2种时间天气小部件；

  • 新增最美中国风主题；

  • 设置支持模糊搜索；

  • 新增小窗回复功能；

  • 修复偶现指纹解锁误识别问题；

  • 增加夜间省电和异常耗电开关；

  • 新增Lenovo One，手机PC互联更方便；

  • 乐语音全新改版，支持电源键唤醒；

  • 新增网络智能检测，网络情况一测即知；

  • 优化U健康细节功能和更多设备支持；

  • 联想钱包新增模拟门禁卡功能；

  • 还有更多系统优化等你发现……

已知问题

  • 由于第三方原因，移除红包助手功能；

  • 实验室功能调整，去掉聊天/文章界面切换和神奇输入框；

  • 支付安全和布点语音不再支持Android 10版本，系统升级后将移除以上应用；

  • 由于合作问题，联想钱包调整京津冀地区开卡方式，原已开通的公交卡不受影响；

  • 部分三方应用暂未适配Android 10系统，可能存在启动失败或功能异常；

  • 由于Android 10权限调整，可能导致三方应用个别权限被禁用，请手动开启相应权限。

注意事项

  • 请务必备份个人重要数据和资料，避免异常情况导致数据丢失；

  • 请确保手机没有Root、电量及存储空间充足；

  • 升级或使用遇到问题请到联想官方社区反馈专贴寻求帮助；

  • 升级过程可能导致手机短时发热或耗电，建议您在升级完成后再次重启系统以获得稳定使用体验。

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关键词：联想Z5 Pro联想手机

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