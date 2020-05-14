安卓 10 来了，联想 Z5 Pro GT 推送 ZUI 11.5.223 稳定版更新

IT之家5月14日消息 联想Z5 Pro GT现已开启ZUI 11.5.223稳定版推送，升级至Android 10版本。IT之家了解到，除安卓大版本升级外，新系统还更新了应用管理界面，增加夜间省电和异常耗电开关，新增Lenovo One。
升级看点
Android 10版本来啦！
优化系统界面显示；
应用管理界面更新；
优化音量调节功能；
优化系统截屏功能；
新增2种日历小部件；
新增2种时间天气小部件；
新增最美中国风主题；
设置支持模糊搜索；
新增小窗回复功能；
修复偶现指纹解锁误识别问题；
增加夜间省电和异常耗电开关；
新增Lenovo One，手机PC互联更方便；
乐语音全新改版，支持电源键唤醒；
新增网络智能检测，网络情况一测即知；
优化U健康细节功能和更多设备支持；
联想钱包新增模拟门禁卡功能；
还有更多系统优化等你发现……
已知问题
由于第三方原因，移除红包助手功能；
实验室功能调整，去掉聊天/文章界面切换和神奇输入框；
支付安全和布点语音不再支持Android 10版本，系统升级后将移除以上应用；
由于合作问题，联想钱包调整京津冀地区开卡方式，原已开通的公交卡不受影响；
部分三方应用暂未适配Android 10系统，可能存在启动失败或功能异常；
由于Android 10权限调整，可能导致三方应用个别权限被禁用，请手动开启相应权限。
注意事项
请务必备份个人重要数据和资料，避免异常情况导致数据丢失；
请确保手机没有Root、电量及存储空间充足；
升级或使用遇到问题请到联想官方社区反馈专贴寻求帮助；
升级过程可能导致手机短时发热或耗电，建议您在升级完成后再次重启系统以获得稳定使用体验。