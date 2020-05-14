Realme TV仓库谍照曝光：证实屏幕规格为43英寸

IT之家5月14日消息 Realme即将推出的电视产品已经被多次曝光，早在二月份的时候，我们就已经在BIS认证平台上看到了它的身影。最近，这款电视也获得了谷歌和蓝牙SIG平台的必要认证。昨天，Realme TV还在该品牌的印度官方网站上现身。

现在，Realme TV的零售包装盒堆放在出货仓库里的照片曝光，从中我们可以了解Realme即将推出的电视的很多细节。

首先映入眼帘的是，零售包装盒上提到Realme电视的屏幕尺寸为108cm或43英寸，虽然可能还有其他屏幕尺寸，但这张图片证实了43英寸的屏幕尺寸肯定是有的。最近在Bluetooth SIG上的一份Realme TV的上市信息显示，该机还将提供32英寸的屏幕尺寸。此外，在BIS上的上市信息显示，还将提供55英寸的屏幕尺寸选择。

IT之家了解到，如果仔细观察，会发现包装上还写着“Netflix”，确认Realme电视将预装Netflix。另外，在Realme TV的包装盒上还印有Android TV的标识和Google Assistant的品牌标识，证实了这款电视运行的是AndroidTV操作系统，并且搭载了谷歌的AI数字语音助手。

看来，Realme已经开始量产首款智能电视了，并且即将上市。