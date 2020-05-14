四边窄边框+十代酷睿，一文看懂戴尔新款XPS 15/17

IT之家5月14日消息 今天，戴尔在国内召开发布会，正式推出了新款XPS 15/17笔记本，XPS 15 将于2020年5月15日上市，价格11999元- 33999元。XPS 17 将于2020 年6月12日上市，价格13999元 – 36999元。 接下来就通过官方的详细介绍来了解一下这两款新机吧。
戴尔对XPS 15产品进行了彻底的重新设计，同时推出17英寸的XPS 17。
▲全新XPS 17
时隔十载，XPS 17作为XPS旗舰本回归，InfinityEdge四边窄全面屏加持，官方称使它比市面上近48%的15英寸笔记本更小。
XPS 17搭载英特尔酷睿10代处理器、NVIDIA GeForce RTX 2060显卡与Max-Q 设计，利用独有的散热设计提升风扇气流。
▲重新设计的XPS 15
戴尔表示，重新设计、再度推出的全新XPS 15是XPS系列迄今为止最轻便的性能笔记本，搭载了更大的16：10屏幕与向上的扬声器。
IT之家了解都，XPS 15搭载英特尔酷睿10代处理器、NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti显卡与Q-Max设计，并拥有长达25个小时的续航时间。
XPS 15/17机身由一整块6000系航空铝通过CNC一体成型技术加工，戴尔还设计了全新铰链为InfinityEdge四边窄全面屏腾出宝贵空间。
可选的4K Ultra HD+ (3840 x 2400)分辨率保证了高度准确、细致与锐利的画面。XPS配备的Eyesafe物理防蓝光技术可以有效减少有害蓝光。
戴尔史上最小的高清摄像头悄然隐藏于XPS屏幕上方，可在视频会议或视频通话时根据需要启动。与此同时，XPS 15/17将Windows Hello指纹解锁功能嵌入电源键，无需输入密码即可快速安全解锁。
XPS 15/17首次应用Waves Nx 3D Audio技术，扬声器经过多项格莱美奖获得者Jack Joseph Puig亲自调试。功放时，Waves Nx 的头部追踪也能使您置身于声场中最佳的位置。
戴尔官网上的XPS 15/17的创作者限量版（Creator Edition）专为创意工作者量身打造，预置多个创意软件工具。
XPS系列产品全部使用可持续包装材料。戴尔称致力于在2030年之前通过可回收及可再生材料，实现100%可持续包装。
在软件方面，通过Dell Mobile Connect，您可以将XPS与您的手机无缝连接。无论是iOS还是安卓用户，都可以在XPS上拨打电话、发送消息并通过手机屏幕在PC上的完整镜像使用各类APP、获取通知并传输文件。Dell Mobile Connect可在微软应用商店免费下载。