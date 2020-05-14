四边窄边框+十代酷睿，一文看懂戴尔新款XPS 15/17

IT之家5月14日消息 今天，戴尔在国内召开发布会，正式推出了新款XPS 15/17笔记本，XPS 15 将于2020年5月15日上市，价格11999元- 33999元。XPS 17 将于2020 年6月12日上市，价格13999元 – 36999元。 接下来就通过官方的详细介绍来了解一下这两款新机吧。

戴尔对XPS 15产品进行了彻底的重新设计，同时推出17英寸的XPS 17。

