AMD 推出Radeon Pro VII 工作站显卡，ProRender软件同步更新

IT之家5月14日消息 根据AMD官方的消息，AMD Radeon Pro VII 工作站显卡现已发布，为广播和工程专业人士打造，旨在支持当今要求苛刻的广播和媒体项目、复杂的计算机辅助工程（CAE）模拟和高性能计算（HPC）应用程序的开发。Radeon Pro VII 售价1899美元，6月上线。

IT之家了解到，AMD Radeon Pro VII显卡提供16GB极速HBM2（高带宽内存），并支持6倍同步显示和高带宽PCIe 4.0互连技术。新的显卡在Blackmagic Design DaVinci Resolve中提供卓越的8K图像处理性能和出色的双精度（FP64）性能 ，将AMD Infinity Fabric Link技术引入了工作站市场，该技术通过启用多GPU系统配置中的高速GPU到GPU通信来加快应用程序数据吞吐量。

AMD Radeon Pro VII显卡的主要功能包括：

领先的双精度性能——对于要求严苛的工程和科学工作负载，Radeon Pro VII显卡的双精度性高达6.5 TFLOPS（FP64），在AMD Internal Benchmark for Altair® EDEM “Screw Auger”基准测试中，每美元性能卓越。

高速内存——16GB HBM2显存，1TB/s的显存带宽和完整的ECC功能，能够低延迟平稳地处理大型复杂模型和数据集。

AMD Infinity Fabric Link——一种高带宽、低延迟的连接，允许两块AMD Radeon Pro VII GPU之间共享内存，使用户能够增加项目工作负载大小和规模，开发更复杂的设计并运行更大的模拟以推动科学发现。AMD Infinity Fabric Link提供高达5.25倍的PCIe®3.0 x16带宽，GPU之间的点对点通信速度高达168 GB/s。

远程工作——用户可以从几乎任何地方访问其工作站，使用内置于AMD Radeon Pro Software for Enterprise驱动软件中的远程工作站IP实现畅通无阻的生产力。

高带宽PCIe 4.0支持——PCIe 4.0提供两倍于PCIe 3.0的带宽，以实现8K、多通道图像交互的流畅性能。

帧锁定/同步锁定——为显示墙、数字标牌和其他视觉显示器（需要AMD FirePro™ S400同步模块）提供精确的同步输出。

高分辨率/多显示器支持——支持高达6块的同步显示面板、全HDR和8K屏幕分辨率（单显示器），并支持超快速编码和解码，以增强多轨道工作流。

专业应用认证——通过领先的专业应用优化和认证以确保稳定性和可靠性。Radeon Pro Software软件认证的ISV应用程序列表可以在这里找到。

ROCm™ 开放生态系统——加速计算的开放软件平台提供了一个简单的GPU编程模型，支持OpenMP、HIP和OpenCL™，以及对领先的机器学习和HPC架构的支持，包括TensorFlow™, PyTorch™, Kokkos 和RAJA。

除此之外，AMD推出了Radeon Pro Software for Enterprise驱动软件，支持AMD Radeon Pro Radeon Pro工作站显卡，提供企业级稳定性、性能、安全性、图像质量和其他创新功能，包括高分辨率屏幕捕获、录制和视频流。最新版本为当前一代AMD Radeon Pro显卡提供了高达14%的同比性能改进。

AMD还发布了更新版AMD Radeon™ ProRender，一个建立在行业标准之上的基于物理的渲染引擎，可以在任何GPU、任何CPU和任何OS上加速渲染。更新包括 SideFX® Houdini™和Unreal® Engine虚幻引擎的新插件，以及更新的用于Autodesk®Maya®和Blender®的插件。对于开发人员，更新的AMD Radeon™ ProRender SDK现在可以在重新设计的GPUOopen.com开发者网站获取，现在通过Apache License 2.0更容易执行。AMD还发布了下一代Radeon ProRender 2.0 渲染引擎的测试版SDK，具有增强的CPU和GPU渲染支持和开源版本的插件。