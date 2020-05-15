方便了！明起北京公交地铁一码通乘

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IT之家5月15日消息 北京日报消息，明起通过北京公共交通出行的乘客可使用最新推出的“一码通乘”服务，通过北京公交APP、亿通行APP或北京一卡通APP中的任意一款即可乘坐北京地面公交车和地铁。
IT之家了解到，“一码通乘”服务的范围将覆盖北京城区和郊区全部1500余条常规地面公交线路（不含商务班车、合乘定制等多样化线路）、全部23条城市轨道交通线路以及S2线、怀密线2条市郊铁路线路。
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