“你是什么垃圾？” 这个问题他们帮你回答

‘你是什么垃圾’——这直击灵魂的拷问，一度在上海实施垃圾分类后成为网络热词，相关的表情包和吐槽铺天盖地，今年5月份，北京也正式宣布将实施垃圾分类的政策，‘你是什么垃圾’的热搜又卷土重来。

灵魂拷问





App Store今天关注垃圾分类

今天，苹果App Store首页今日推荐一款名字很有趣的软件：[什么垃圾]，为被垃圾分类困扰群众解了燃眉之急。新浪数码也对这款垃圾分类助手软件的开发者团队联系了一下，一起聊聊关于[什么垃圾]。

什么是[什么垃圾]

2019年7月，上海开始施行垃圾分类政策，所有的上海人都被垃圾分类困扰，“你是什么垃圾”也成了网上最热的词汇。[什么垃圾]App的故事就从这里开始。当时市面上虽然有一些垃圾分类的App 或小程序，但他们都做得不够好，界面杂乱、体验不佳，于是身在上海的zzz studio团队决定打造一款兼顾美观和体验的垃圾分类软件。

垃圾分类App界面

zzz studio团队表示，在开发一开始，他们考虑过使用图像识别。但是在当时图像识别的技术不足以能够达到垃圾分类的标准，垃圾的多种形态会导致图像分类的结果出现错误，而语音的优势在于，语音只要按下说话，就直接出现了结果，更加高效简单并准确。

三周后，[什么垃圾]诞生，上线四天后登上了App Store首页推荐，并获得很多用户的好评。[什么垃圾]是一款主打语音识别的垃圾分类助手，只需要说出垃圾名称，就可以知道如何分类，也可以通过文字检索进行信息查询，不同色彩的卡片能更直观形成基于视觉的分类习惯。少即是多，简洁的页面让多数用户表示更方便。

距离现在，这款垃圾分类软件已经上线了将近一年的时间了，[什么垃圾]从上海走向了全国47个城市，根据各个城市不同的政策和分类标准制定不同的卡片分类，并在持续的更新中。

“有一天，你不再需要我”

“有一天，你不再需要我”，这是[什么垃圾]的slogan。看到它的第一眼，大多数人都会以为这句话的主语是垃圾：当你不再需要我以后，我就成为了垃圾。但zzz studio团队告诉我们，它还有另外一层含义：希望有一天，大家真的学会了垃圾分类，不再依靠和需要软件或者小程序，垃圾分类环保的理念被人们记住，那时候这个软件才完成了它真正的使命，这才是他们的初心。

所以[什么垃圾]界面做的尽量简洁，没有花里胡哨的答题环节，没有社区类的模块，更没有偷偷出现的小广告，它简洁的像一个词典：只有检索和语音搜的方式，直观的色彩卡片系统，像是不同分类的英语单词卡，让你能更快记住，更直接更方便的获得信息。

“有一天，你不再需要我”的理念还体现于他们的图标。在产品设置选项中，你可以任意更换主屏幕的图标，这些图标不仅仅是为了用户个性化和美观去更换，他们的存在也充满了巧思，“你不用经常打开我们的app，打开的越少越好，这标志着你对垃圾分类越来越熟练了。这个静静躺在你手机屏幕上的图标，希望能倡导和提醒你做一些更近一步的事情：比如说那个吸管图标，在你喝饮料的时候，希望它能提醒你：尽量减少塑料吸管的使用更环保哦~”

[什么垃圾]的现在和未来

[什么垃圾]作为一个垃圾分类助手工具，准确、便利、简洁是他最大的优点。开发团队表示，在app上线后，意外的收到了很多有趣的反馈和热门搜索词语，比如前男友、作业本或者某位朋友的名字；而在疫情期间，收到的高频搜索词汇是“口罩”，这些有意思的搜索词汇也给他们带来了一些创意和灵感。垃圾分类软件也许也可以变得更有趣。

垃圾分类正在如火如荼在全国开展实施起来，[什么垃圾]也将会有更多的可能性，金健表示：在以后的产品规划中，他们最注重的依旧还将是用户的体验，打磨产品细节，优化语音识别，包括将更新[语音搜]的关键词搜索功能；还将尝试图像识别的功能，为用户带来更多样的体验和选择。可能也会带来更多有趣的模式，帮助人们用更好玩有趣的方式记住垃圾如何分类，但这些将基于用户体验，基于帮助人们了解垃圾分类。zzz studio团队还表示，暗黑模式的适配和Apple watch上更完善的应用使他们现在感兴趣的方向。

Apple为开发者带来了什么？

[什么垃圾]只开发了 iOS 版本。zzz studio 团队表示，iOS 优秀的生态环境带来了很好的创作空间和保障，App最核心的‘语音搜’功能就使用了Apple的 Speech Framework，为App的快速上线提供了重要保障。

语音搜索带来便捷

在开发过程中，App Store Connect、TestFlight等这一系列生态为团队带来了更方便的开发，便于远程合作反馈，为更快上线提供力很大的支持。除了开发套件，[什么垃圾]App备受好评的垃圾卡片的设计样式以及交互动画效果灵感也来自Apple Pay卡片。

卡片设计简单明白

zzz studio 团队成员金健就是一位很多年的iOS开发者，他表示：这些生态和技术为开发过程带来了极大的便利。对开发者来说，这些都非常友好，便利。下个月的WWDC20即将登场，今年这场“码农的春晚”更加特别，首次搬到了线上举办，让我们一起期待这场盛会让我们看到更多奇思妙想成为的现实。