苹果收购 NextVR 虚拟现实公司 ，交易估值 1 亿美元

北京时间5月15日早间消息，据外媒报道，苹果周四证实，该公司已经收购虚拟现实公司NextVR。

此次收购进一步证明苹果计划进军虚拟现实及相关的增强现实领域，将此作为新的品类。但目前为止，除了iPhone AR软件外，该公司尚未宣布新的硬件产品。

苹果发言人提供了一份声明：“苹果经常收购小企业，我们通常不会对外披露具体目的或计划。”

这家总部位于加州新港滩的创业公司之前专注于通过虚拟现实技术制作直播或录播内容，例如体育赛事或演唱会。该公司还与NBA达成协议，对2019年的NBA总决赛的精彩瞬间进行了VR转播。

根据PitchBook的数据，NextVR截至2019年累计融资1.16亿美元，共有95名员工。该公司的许多投资者都来自娱乐行业，包括金州勇士队老板彼得·古伯（Peter Guber）、康卡斯特风投及时代华纳投资。

NextVR网站的着陆页已经调整为一条声明：“NextVR将踏上新征程。感谢世界各地的合作伙伴和粉丝，感谢你们在建设这个了不起的虚拟现实体育、音乐和娱乐平台过程中扮演的角色。”

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）最近几年曾经简单披露过他对增强现实和虚拟现实的看法，该公司也曾在2017年通过Mac电脑支持过虚拟现实头盔。

“如果你看看增强现实，就会发现有一些消费应用，还有一些企业应用。”库克在今年1月的财报电话会议上说，“所以我才对此感到振奋，很少有一种技术能在企业和消费领域同时具备广阔前景。”

苹果并未披露价格或交易条款，但有媒体透露，该交易估值在1亿美元左右。