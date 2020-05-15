彭博：疫情使大多数银行被迫关闭，为蚂蚁金服打开机会的大门

北京时间5月15日晚间消息，据彭博社报道，受疫情影响，大多数银行分行被迫关闭后，蚂蚁金服集团迎来需求黄金期，大量中国的银行借助公司的数字技术，以保持业务流畅。

公司称，到4月为止，近两个月里，请蚂蚁金服协助开发移动应用和提供云计算能力的付费用户数量增加了175%。目前，公司正与200多家银行合作。在此期间，询问合作事宜的次数增加了400%。

蚂蚁金服闯入银行领域，为4500家银行敲响警钟。两年前，公司还曾尝试向银行提供服务。尽管迄今为止反应平平，但疫情给蚂蚁金服带来机会，至少吸引了国内的多数小型和区域银行。

“大银行可能会想开发自己的云平台，但我们的目标客户是那些没有预算从头开始构建整个在线基础设施的小银行，”蚂蚁金服云部门的海外主管刘鑫（Liu Xin）在采访中说。

对于蚂蚁金服来说，开放银行业务至关重要。除了向银行出售技术外，公司还拥有一个消费者贷款平台，并推出在线银行MYbank。据知情人士透露，蚂蚁金服有望到2021年将这些服务的收入提高到65%。

疫情让中国已经步履艰难的小银行日子更难熬。过去几年，这些银行一直备受贷款损失的困扰。据中国银行业监督机构称，截至今年5月4日，已有800家银行分行永久性关闭。

深圳农商银行是蚂蚁金服在今年的新用户。通过与蚂蚁金服合作，当1500万散户涌向平台在线转账、查看投资和购买理财产品时，该银行得以将应用的加载时间降至2.5秒，比原先少了4秒。银行称，疫情期间，几乎所有交易都是在线进行的。

与此同时，蚂蚁金服也在积极与大银行建立合作关系。去年12月，公司说服中国最大的银行——工商银行——同意共同开发金融科技服务。