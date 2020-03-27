蚂蚁金服新成立信用评估公司

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IT之家3月27日消息 据天眼查数据显示，3月24日，蚂蚁金服新成立一家信用评估公司——蚂蚁信用评估有限公司。
信息显示，该公司注册资本5000万人民币，法定代表人为邵文澜，公司经营范围包括企业征信业务；社会经济咨询服务；财务咨询；数据处理和存储支持服务等，由浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资持股。
IT之家还了解到，该公司由浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司100%控股，疑似实际控制人为马云，受益股份为1.2234%。
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