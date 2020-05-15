中芯国际获两大国家级基金注资65亿美元，加快先进制程产能扩充

IT之家5月15日消息 中芯国际今日在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议，国家集成电路基金II及上海集成电路基金II（作为中芯南方的新股东）同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

由于进行注资：中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元；公司通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%；中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益。

IT之家了解到，中芯南方将主要从事集成电路芯片制造、针测及凸块制造，与集成电路有关的技术开发、设计服务、光掩膜制造、装配及最后测试，并销售自产产品、批发、进╱出口相关上述产品、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。中芯南方已成立及建立庞大产能，并专注14纳米及以下工艺和制造技术。中芯南方已达致每月6,000片14纳米晶圆的产能，目标是达致每月35,000片14纳米及以下晶圆的产能。

公司称，国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II主要透过多种途径投资于集成电路产业的价值链，其中以集成电路芯片生产、芯片设计、封装测试以及设备及材料为主。通过订立新合资合同及新增资扩股协议与国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II建立伙伴关系，公司可以在政府产业基金的支持下，加快引进先进的制造工艺和产品，亦可减轻公司因先进制程产能扩充而产生的巨额现金投资。