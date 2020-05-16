成交额超7亿！新晋“带货女王”董明珠京东直播破纪录

一个月内三场直播，董明珠为了格力也是拼了。

在尝到直播甜头之后，5月15日晚，董明珠又在京东平台进行了直播。

京东数据显示，董明珠现身京东直播间到晚上11点20分直播结束，直播间成交额突破了7.03亿元，创下了家电行业直播带货史上最高成交记录。曾经的“销售女王”新晋成为“带货女王”。

今年疫情影响，很多企业都受到了影响。有些企业CEO们下场干起了直播。比如携程董事长梁建章、银泰商业CEO陈晓东等等。

对于直播带货这种新型方式，董明珠是“排斥”的。她曾经在接受央视财经采访时提到过，直播带货是新模式，大家都往这个方向走的时候，格力依然还是坚持线下，随着疫情好转，线下还是要做起来。

话音没落10天，董明珠就在4月24日抖音，开启了首场直播秀。

但是由于经验不足，网络不给力，直播过程中出现了卡顿。董明珠在后来的采访中表示，直播首秀结束后就怒批负责人。

董明珠抖音的直播首秀翻车，不仅仅是网络卡顿，在数据方面，也并不理想。数据显示，其在线人数峰值21.63万，所有格力产品的销量不到300件，销售额为23.25万元，最热卖的产品是价值139元的充电宝。

不过，当时格力相关人士曾向网易科技《态℃》栏目组透露，这次主要是介绍格力展厅，然后采访对话。从形式上来看，这次直播更多是向外界传递格力电器的品牌和产品。

但是，这次打击似乎并没有阻止董明珠的直播之路。15天后，董明珠在快手开启第二场直播。而这次直播彻底让董明珠打了一个“翻身仗”。

据快手数据显示，董明珠此次直播吸引了1600万快手用户，最高同时在线人数达100万人。直播30分钟，3个产品的销售额突破1亿元；60分钟，单品销售破1亿元；全场3个小时，成交额达到3.1亿元，几乎赶上了董明珠线上店去年一整年的销售额。

据了解，董明珠曾透露其线上店在2019年销售格力电器产品达到3.5亿元。

与上次抖音“盲目上线直播”相比，快手的直播显然做足了准备。不仅直播间进行了装饰，而且邀请了快手头部红人二驴、平荣夫妇进行带货。

除此之外，快手平台还给予了大幅度补贴。据快手此前流出的官方宣传海报显示，格力的金贝II变频空调甚至补贴到了6900元，到手价到手价8999元，接近5.4折。另外，电饭煲、加湿器、冰箱、热水器、空气净化器等多个品类也做了不同幅度的补贴。

据了解，此次京东直播，京东不仅给予亿级站内总曝光，还有千万级资源投入、千万级流量矩阵支持，格力则拿出了包括空调、冰箱、空气净化器、净水器、加湿器、电饭煲等52款产品，给予了巨大的优惠。

尝到甜头的董明珠表示，“把直播常态化”。

董明珠希望：“格力线下有3万多家经销商，我希望让他们线上线下结合起来。我算是开了一个头，替他们探路，逐步体验线上的感觉。”