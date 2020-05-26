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北京京东世纪信息技术有限公司因价格违法被罚50万元

2020/5/26 14:13:46来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

5月26日消息，天眼查数据显示，近日，北京京东世纪信息技术有限公司新增行政处罚信息一条，决定机关为北京市市场监督管理局，行政处罚内容为本机关责令立即改正“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”的价格违法行为，并对该单位作出警告和罚款500,000元的行政处罚。

行政处罚详情显示，其违法行为类型中包括2020年2月28日，该单位销售商品编号为319122的德国小甘菊经典护手霜（规格：75ml管条状），京东价为87.00元；销售商品编号为100007259128的德国小甘菊玫瑰护手霜（规格：75ml软管），京东价为98.00元。上述两款商品当日均参加“228‘京东美妆超级品类日’活动”，促销方式为“优惠 跨自营/店铺满减 每满199元，可减100元现金”。经查，上述两款商品此次促销活动的原价分别为47.00元和55.00元。

北京京东世纪信息技术有限公司成立于2010年9月，注册资本5亿人民币，法定代表人为张雱，公司经营范围包括计算机软硬件及外围设备、体育用品、纺织品、服装、日用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；普通货运，货物专用运输（集装箱）；出版物批发；出版物零售等，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资控股。

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