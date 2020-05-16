不明觉厉：何为5G超级上行？荣耀高管科普

IT之家5月16日消息 荣耀此前正式发布了荣耀30系列手机，其支持一项被称为“5G超级上行”的技术。近日荣耀业务部产品副总裁熊军民也科普了一下这项被称为5G超级上行的技术。

IT之家了解到，熊军民首先介绍了一下5GNR的双工模式：后者包括FDD和TDD。FDD即频分双工，上行和下行分别在两个独立的、对称的频率信道上传送类似于双向车道各行其道互不干扰；而TDD为时分双工，上行和下行在同一频率信道上传送，两者通过时间间隔来分离。类似潮汐车道，需要分时段来控制车辆通行方向。

而5G超级上行就是通过上下行通道的TDD（时分双工）与FDD（频分双工）协同，高频和低频互补、时域和频域聚合，发挥3.5G大带宽能力和FDD频段低、穿透能力强的特点，既提升了上行带宽，又提升了上行覆盖。

据荣耀老熊透露，5G超级上行技术还用到了SUL(Supplementary Uplink，上行补充频谱）频谱类型，5G超级上行犹如在TDD的车道上加开了一条FDD上行车道，这样一来上行车辆不用分时段限行，全时段畅通无阻。

麒麟985支持3GPP最新的5G超级上行技术标准，测试数据如下：

当手机远离基站，离开3.5GHz频段上行覆盖范围时，超级上行可以使用FDD低频段，来补齐TDD上行覆盖短板，从而扩大覆盖范围。此举可弥补车库、室内等5G上行覆盖较差区域的网络覆盖。