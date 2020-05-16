WPS Office iOS版10.10.0更新：适配iPadOS 13.4鼠标操作、深色模式

IT之家5月16日消息 WPS Office for iOS迎来10.10.0版本更新，适配iPadOS 13.4鼠标操作以及深色模式。

IT之家了解到，此次更新还新增文档链接个性封面支持、PDF新增标注模式等功能。

更新日志：

【优化iPad鼠标适配】

优化iPad鼠标拖动对象、滚动页面操作，支持文档列表右键操作，提升iPad生产力（仅iOS13.4及以上系统支持）

【iPad深色模式上线】

iPad版WPS Office全面适配ios 13深色模式，系统开启深色模式，WPS将自动切换到深色模式，夜间观感更舒适

【文档链接个性封面】

通过微信分享给好友的文档链接，可以设置个性化封面啦，在分享链接时选择喜欢的分享封面，既美观又个性

【PDF编辑模式】

PDF新增标注模式，文字编辑、 图片编辑、PDF 标注三大编辑模式合3为1，可随心切换模式，快速对PDF内容进行编辑、标注。（目前仅支持iPhone，iPad用户可在应用文字编辑/图片编辑中进入编辑模式）

【应用新增合并工作表】

支持将不同表格文档中的工作表（Sheet）按照首尾相接的形式合并为一个工作表，统计数据一 键整合，还支持自由选择过滤表格中前几行重复或不需要的标题行，保证合并后的工作表井井有条

【稻壳商城新增文库频道】

增加文库频道，汇集专业文档资源，如:数据报告、专业合同、资格考试等，给你全新的文档阅读体验

【修复部分使用墨迹崩溃问题】

减少绘制墨迹时的内存占用，降低绘制墨迹时的崩溃概率

【更多优化】

-调整组件内应用的布局样式，可以更方便地找到需要的功能

-外界蓝牙键盘时，iPad文档内长按Command键显示快捷键清单，可快速了解可用快捷键

-优化录制视频反复暂停导致的音画不同步问题

-修复打开文档内存占用过大导致的崩溃

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