QQ号、游戏账号能否继承？民法典草案中将概括

IT之家5月17日消息 据央视财经报道，全国两会开幕在即，即将交付审议的民法典草案也备受关注。以继承编为例，早在1985年，我国就颁布施行了《继承法》，不过随着时代的发展，其中很多条文已经落后。比如像QQ号、游戏账号等虚拟财产，到底能否继承？这些都曾引起过巨大的争议。

新的民法典草案到底增加了哪些新的内容？①扩大遗产范围，删除列举内容；②扩大法定继承人范围，侄甥可代位继承；③新增继承人宽恕制度，填补立法空白；④删除“公证遗嘱效力优先”规定；⑤增加打印，录像等新遗嘱形式 ；⑥增加遗产管理人制度。

IT之家了解到，此次民法典草案继承编对继承遗产的范围做了改变，将《继承法》中遗产范围，公民的收入、房屋、林木、文物、著作权等一一列举的方式删除，将遗产范围扩大为“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”，立法上采取了概括的方式，只要是自然人合法取得的财产，都属于遗产，可以被继承，最大限度地保障私有财产继承的需要。

中国人民大学教授杨立新：比方说我们今天说到网络财产，虚拟货币等等这样一些东西，可不可以作为遗产来继承，那都概括在里面了。

与现行《继承法》相比，在保持原规定的法定继承人范围和顺序的基础上，民法典继承编草案第907条增加了代位继承的适用范围，具体修改为：“被继承人的兄弟姐妹如果先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。”也就是将被继承人的侄、甥也纳入了代位继承人的范围。

此外，民法典草案继承编还特别增加了对继承人的宽恕制度，明确继承人确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。