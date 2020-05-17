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索尼发布工业设备用SWIR图像传感器：采用5微米像素尺寸

2020/5/17 17:09:21来源：TechWeb作者：宋星责编：马卡评论：

5月17日消息，据国外媒体报道，索尼日前宣布，发布两款用于工业设备的新型短波红外（以下简称SWIR）图像传感器。

图片来自索尼官网

新款传感器能够在红外短波范围内，捕捉在可见光和不可见光光谱中的影像，并采用5微米像素尺寸，整体尺寸小巧紧凑。

索尼介绍称，新款传感器采用索尼原发的SenSWIR技术：在铟砷化镓（InGaAs）化合物的半导体层上构建光电二极管；二极管之间则通过带有硅涂层的铜-铜连接相连，形成一个读出电路——这样的设计可以保持对宽广范围波长的高灵敏度。

这一技术突破催生了此次发布的新型SWIR图像传感器，它结构紧凑，但能够在较大的波长范围中捕获影像，包括短波红外波段的可见和不可见光谱（波长范围：0.4微米至1.7微米）。

索尼表示，此次发布的新款传感器采用堆叠技术，加持索尼多年来研发的铜-铜连接与索尼原发的SWIR图像传感器技术，通过像素小型化，实现了高质量成像和更紧凑的传感器尺寸，在覆盖可见和不可见光的广泛波长范围内均可做到高灵敏度成像。新传感器还支持数字输出，并提供与目前工业CMOS图像传感器相同的性能。

索尼称，将努力把这些产品结合到广泛的工业应用中，如材料筛选、污染物监测及半导体监测，以提高生产率。

索尼是图像传感器领域里的龙头老大，根据市场研究机构的数据，在2019年，索尼市场份额为48%，第二名三星市场份额为21%。

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关键词：索尼传感器

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