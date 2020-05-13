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索尼一季度仅卖出40万部手机：创历史新低

2020/5/13 19:31:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月13日消息 索尼Xperia智能手机业务在过去几年里一直处于下滑的状态，尽管这家日本公司仍希望重振陷入困境的该业务，但事与愿违，上个季度是索尼手机业务表现最糟糕的一个季度。

索尼今天宣布，2020年1月至3月期间，仅出货了40万部Xperia智能手机。这个数字创下索尼历史新低，远低于索尼70万部的目标，与去年同期相比下降了63.7%，去年同期的出货量为110万部。

整个财年（2019年第二季度-2020年第一季度），索尼的Xperia智能手机出货量为320万部，低于索尼350万部的目标。

IT之家了解到，索尼曾表示打算在5G的帮助下，在明年底前让移动通信业务恢复盈利，但最近几个月来，该公司已经采取了将该业务与其他几家面向消费者的业务合并，以掩盖亏损。

另外，在 2019-2020 财年当中，索尼在 PS4 方面的销量共售出 1360 万台，比原先估计的 1350 万台销量的预估值还要多出 10 万台，目前全球范围内累积的出货量已经达到了 1 亿 1040 万台。

最后，索尼还公布了今年的一些计划，包括全新的 PS5，财报显示索尼目前仍然会按原计划在今年年末推出发售，暂时没有项目推迟的信息。

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关键词：索尼

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