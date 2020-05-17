Eve推出首款HDMI 2.1显示器：4K/144Hz，98% DCI-P3

IT之家5月17日消息 目前，HDMI 2.1接口大多用于高端电视，显示器一般会使用DP接口来输出4K/60fps以上的画面。现在根据外媒overclock3d的报道，Eve推出了Spectrum系列显示器，搭载了HDMI 2.1接口，最高可选27英寸4K/144Hz。

据介绍，Eve Spectre系列最高可选 4K 144Hz 版本，27英寸，通过了AMD FreeSync Premium Pro和英伟达的 G-Sync兼容认证，符合VESA的DisplayHDR600标准，色域达到了98% DCI-P3和100% sRGB。价格方面，4K 144Hz 版本售价为599美元，约合人民币4250元。

IT之家曾报道，在CES2017上，HDMI论坛发布了最新的HDMI 2.1标准，全新的标准将传输带宽提升到了48Gbps。HDMI 2.1 48G电缆使用4个数据通道，每个数据通道以12 Gbps的速度运行，总带宽为48 Gbps，高于目前的18 Gbps，同时保留了与现有设备的向后兼容性。HDMI 2.1提供的带宽使其能够支持新的超高清分辨率和刷新率，包括4Kp/120Hz，8Kp/100或120Hz，10Kp/100或120Hz，并支持BT.2020（Rec. 2020）, 10/12/16位色深。