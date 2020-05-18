戴森放弃电动车项目，创始人自曝5亿英镑打水漂：全是自己的钱

据国外媒体报道，英国吸尘器公司戴森创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)在接受采访时表示，自己曾为公司已经取消的电动汽车项目烧掉了5亿英镑。

戴森称，这款已经被取消的电动汽车在公司内部被称为N526，单次充电可以行驶600英里，从零加速到100公里的时速仅需4.8秒。戴森表示，公司开发这款SUV的初衷是与特斯拉电动汽车一决高下，他自己甚至“秘密”驾驶过原型车。

戴森的电动汽车项目于2017年启动，曾有600人参与其中。2018年，戴森曾表示将在新加坡设立一家生产电动汽车的工厂，同时还致力于为电动汽车开发固态电池。

但在烧掉了5亿英镑的自有资金后，创始人戴森在去年10月放弃了开发电动汽车的计划。他在一封电子邮件中告诉员工，“尽管我们在整个开发过程中一直很努力，但实在无法找到商业化的方法。”他补充称，该公司将“专注于制造固态电池的艰巨任务”以及其他诸如机器学习和人工智能等“基础”技术。

据报道，戴森所开发的原型车重达2.6吨，最高时速200公里，搭载两个200千瓦的电动机。

戴森在接受采访时表示:“这令人非常沮丧和失望。”“我们的生活中充满了风险和失败。我们尝试过但失败了。生活不易。”

最近戴森公司斥资大约2500万美元，利用公司现有的电机技术制造出一款用于治疗新冠肺炎患者的呼吸机。但英国政府上月告诉戴森不需要其研发的呼吸机，戴森表示，他并不后悔自己公司在开发呼吸机的CoVent项目上所投入资源。“我希望我们的呼吸机能够帮助其他国家，但这需要更多的时间和进一步的调查，”他说。

据悉，今年戴森首次登上《星期日泰晤士报》(Sunday Times)富豪榜榜首位置，估计拥有162亿英镑(约合190亿美元)的财富。