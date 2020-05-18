马云辞任，软银将任命三名新董事

北京时间5月18日上午消息，据外媒报道，软银集团周一宣布，阿里巴巴联合创始人马云将辞去董事会职务。众所周知，马云和软银首席执行官孙正义是知名盟友。

去年9月，马云从阿里巴巴董事局主席的职位上退休。马云的离职标志着他从正式地从商业职位上退了下来，专注于慈善事业。

软银将在6月25日的年度股东大会上，向董事会提出新任命三名董事会成员，其中就包括软银集团

软银将在6月25日举行的年度股东大会上提出任命三名新董事，其中包括集团首席财务官后藤芳光（Yoshimoto Goto）。董事会成员的人数也将增加到13人。

软银还将推荐芯片设计软件公司Cadence design Systems首席执行官兼风险投资公司Walden International董事长Lip Bu Tan和早稻田商学院教授Yuko Kawamoto担任外部董事。Kawamoto也将成为软银集团唯一的女性董事会成员。

此次董事人员变动也满足了积极投资者埃利奥特资本管理公司（Elliott Management）的要求。埃利奥特资本管理公司一直在敦促软银改善董事会的多元化，还希望成立一个新的小组委员会来监督软银愿景基金的投资过程。

目前，孙正义自上而下的管理风格正受到越来越多的关注。预计软银基金将于周一晚些时候公布连续第三个季度的运营亏损，这也使得整个集团陷入创纪录的亏损之中。

软银董事会主要由软银内部人士和亲信组成。委员会还包括沙特阿拉伯主权财富基金的负责人Yasir al-Rumayyan，该基金也是软银愿景基金最大的外部支持者。

在马云离职之前，优衣库母公司迅销（Fast Retailing）的创始人兼首席执行官柳井正（Tadashi Yanai）去年末从软银董事会辞职，专注于自己的时尚业务。