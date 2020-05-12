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新财富500富人榜揭晓：首富马云跃过3000亿，黄峥首入前十

2020/5/12 7:45:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月12日消息 今日，新财富500富人榜公布，这也是自2003年以来，新财富推出的第18份榜单。上榜的500富人掌握财富突破10万亿大关，高达10.7万亿元，创下历史新高。

IT之家了解到，榜单前十位分别为：马云（3021.4亿元）、马化腾（2767.3亿元）、许家印（1981亿元）、杨惠妍（1769.2亿元）、孙飘扬/钟慧娟（1738.8亿元）、何享健家族（1652.7亿元）、王健林/王思聪（1381.5亿元）、黄峥（1368.4亿元）、丁磊（1245.5亿元）、张勇/舒萍（1172.1亿元）。

排名财富
(亿元)		姓名主要公司相关行业公司总部性别年龄年份
13021.4马云阿里巴巴互联网综合服务浙江杭州562020
22767.3马化腾腾讯控股互联网综合服务广东深圳492020
31981许家印恒大集团地产、新能源汽车、文旅、健康广东深圳622020
41769.2杨惠妍碧桂园控股房地产广东顺德382020
51738.8孙飘扬/钟慧娟
恒瑞医药/翰森制药制药江苏连云港男/女62/592020
61652.7何享健家族美的集团家电广东顺德772020
71381.5王健林/王思聪万达集团地产、文化、百货北京男/男65/322020
81368.4黄峥拼多多电商上海402020
91245.5丁磊网易互联网综合服务广东广州492020
101172.1张勇/舒萍海底捞火锅连锁四川成都男/女49/502020
111133.9秦英林/钱瑛牧原股份畜禽养殖河南南阳男/女55/542020
121003.8王卫顺丰控股物流广东深圳492020
13925.2张志东腾讯控股互联网综合服务广东深圳482020
14883.5姚振华家族宝能控股房地产广东深圳502020
15859.4吴亚军/蔡馨仪龙湖集团房地产北京女/女56/-2020
16859.3孙宏斌融创中国房地产天津562020
17841.7王来胜/王来春香港立讯连接器广东深圳男/女56/532020
18791.1庞康海天味业食品饮料广东佛山642020
19785.3张一鸣字节跳动推荐引擎产品、短视频北京372020
20744.3陈建华/范红卫恒力集团石化、聚酯、地产、织造辽宁大连男/女49/532020
21741.1雷军/张彤小米集团互联网及智能产品北京男/女50/-2020
22715马建荣/黄关林申洲国际服装浙江宁波男/男56/542020
23706.3丁世忠/丁世家安踏体育纺织服装福建晋江男/男49/552020
24674李西廷迈瑞医疗医疗器械广东深圳692020
25658.4李永新/鲁忠芳中公教育公职类就业培训安徽芜湖男/女44/-2020
26642.1徐航迈瑞医疗医疗器械、房地产广东深圳582020
27622许荣茂世茂集团房地产上海702020
28608.1曾毓群宁德时代动力电池系统福建宁德522020
29601.6许世辉家族达利食品食品饮料福建泉州622020
30597.7李水荣家族荣盛控股化纤浙江杭州642020


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