新财富500富人榜揭晓：首富马云跃过3000亿，黄峥首入前十

IT之家5月12日消息 今日，新财富500富人榜公布，这也是自2003年以来，新财富推出的第18份榜单。上榜的500富人掌握财富突破10万亿大关，高达10.7万亿元，创下历史新高。
IT之家了解到，榜单前十位分别为：马云（3021.4亿元）、马化腾（2767.3亿元）、许家印（1981亿元）、杨惠妍（1769.2亿元）、孙飘扬/钟慧娟（1738.8亿元）、何享健家族（1652.7亿元）、王健林/王思聪（1381.5亿元）、黄峥（1368.4亿元）、丁磊（1245.5亿元）、张勇/舒萍（1172.1亿元）。
|排名
|财富
(亿元)
|姓名
|主要公司
|相关行业
|公司总部
|性别
|年龄
|年份
|1
|3021.4
|马云
|阿里巴巴
|互联网综合服务
|浙江杭州
|男
|56
|2020
|2
|2767.3
|马化腾
|腾讯控股
|互联网综合服务
|广东深圳
|男
|49
|2020
|3
|1981
|许家印
|恒大集团
|地产、新能源汽车、文旅、健康
|广东深圳
|男
|62
|2020
|4
|1769.2
|杨惠妍
|碧桂园控股
|房地产
|广东顺德
|女
|38
|2020
|5
|1738.8
|孙飘扬/钟慧娟
|恒瑞医药/翰森制药
|制药
|江苏连云港
|男/女
|62/59
|2020
|6
|1652.7
|何享健家族
|美的集团
|家电
|广东顺德
|男
|77
|2020
|7
|1381.5
|王健林/王思聪
|万达集团
|地产、文化、百货
|北京
|男/男
|65/32
|2020
|8
|1368.4
|黄峥
|拼多多
|电商
|上海
|男
|40
|2020
|9
|1245.5
|丁磊
|网易
|互联网综合服务
|广东广州
|男
|49
|2020
|10
|1172.1
|张勇/舒萍
|海底捞
|火锅连锁
|四川成都
|男/女
|49/50
|2020
|11
|1133.9
|秦英林/钱瑛
|牧原股份
|畜禽养殖
|河南南阳
|男/女
|55/54
|2020
|12
|1003.8
|王卫
|顺丰控股
|物流
|广东深圳
|男
|49
|2020
|13
|925.2
|张志东
|腾讯控股
|互联网综合服务
|广东深圳
|男
|48
|2020
|14
|883.5
|姚振华家族
|宝能控股
|房地产
|广东深圳
|男
|50
|2020
|15
|859.4
|吴亚军/蔡馨仪
|龙湖集团
|房地产
|北京
|女/女
|56/-
|2020
|16
|859.3
|孙宏斌
|融创中国
|房地产
|天津
|男
|56
|2020
|17
|841.7
|王来胜/王来春
|香港立讯
|连接器
|广东深圳
|男/女
|56/53
|2020
|18
|791.1
|庞康
|海天味业
|食品饮料
|广东佛山
|男
|64
|2020
|19
|785.3
|张一鸣
|字节跳动
|推荐引擎产品、短视频
|北京
|男
|37
|2020
|20
|744.3
|陈建华/范红卫
|恒力集团
|石化、聚酯、地产、织造
|辽宁大连
|男/女
|49/53
|2020
|21
|741.1
|雷军/张彤
|小米集团
|互联网及智能产品
|北京
|男/女
|50/-
|2020
|22
|715
|马建荣/黄关林
|申洲国际
|服装
|浙江宁波
|男/男
|56/54
|2020
|23
|706.3
|丁世忠/丁世家
|安踏体育
|纺织服装
|福建晋江
|男/男
|49/55
|2020
|24
|674
|李西廷
|迈瑞医疗
|医疗器械
|广东深圳
|男
|69
|2020
|25
|658.4
|李永新/鲁忠芳
|中公教育
|公职类就业培训
|安徽芜湖
|男/女
|44/-
|2020
|26
|642.1
|徐航
|迈瑞医疗
|医疗器械、房地产
|广东深圳
|男
|58
|2020
|27
|622
|许荣茂
|世茂集团
|房地产
|上海
|男
|70
|2020
|28
|608.1
|曾毓群
|宁德时代
|动力电池系统
|福建宁德
|男
|52
|2020
|29
|601.6
|许世辉家族
|达利食品
|食品饮料
|福建泉州
|男
|62
|2020
|30
|597.7
|李水荣家族
|荣盛控股
|化纤
|浙江杭州
|男
|64
|2020