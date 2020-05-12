新财富500富人榜揭晓：首富马云跃过3000亿，黄峥首入前十

IT之家5月12日消息 今日，新财富500富人榜公布，这也是自2003年以来，新财富推出的第18份榜单。上榜的500富人掌握财富突破10万亿大关，高达10.7万亿元，创下历史新高。

IT之家了解到，榜单前十位分别为：马云（3021.4亿元）、马化腾（2767.3亿元）、许家印（1981亿元）、杨惠妍（1769.2亿元）、孙飘扬/钟慧娟（1738.8亿元）、何享健家族（1652.7亿元）、王健林/王思聪（1381.5亿元）、黄峥（1368.4亿元）、丁磊（1245.5亿元）、张勇/舒萍（1172.1亿元）。

排名 财富

(亿元) 姓名 主要公司 相关行业 公司总部 性别 年龄 年份 1 3021.4 马云 阿里巴巴 互联网综合服务 浙江杭州 男 56 2020 2 2767.3 马化腾 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 男 49 2020 3 1981 许家印 恒大集团 地产、新能源汽车、文旅、健康 广东深圳 男 62 2020 4 1769.2 杨惠妍 碧桂园控股 房地产 广东顺德 女 38 2020 5 1738.8 孙飘扬/钟慧娟

恒瑞医药/翰森制药 制药 江苏连云港 男/女 62/59 2020 6 1652.7 何享健家族 美的集团 家电 广东顺德 男 77 2020 7 1381.5 王健林/王思聪 万达集团 地产、文化、百货 北京 男/男 65/32 2020 8 1368.4 黄峥 拼多多 电商 上海 男 40 2020 9 1245.5 丁磊 网易 互联网综合服务 广东广州 男 49 2020 10 1172.1 张勇/舒萍 海底捞 火锅连锁 四川成都 男/女 49/50 2020 11 1133.9 秦英林/钱瑛 牧原股份 畜禽养殖 河南南阳 男/女 55/54 2020 12 1003.8 王卫 顺丰控股 物流 广东深圳 男 49 2020 13 925.2 张志东 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 男 48 2020 14 883.5 姚振华家族 宝能控股 房地产 广东深圳 男 50 2020 15 859.4 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 房地产 北京 女/女 56/- 2020 16 859.3 孙宏斌 融创中国 房地产 天津 男 56 2020 17 841.7 王来胜/王来春 香港立讯 连接器 广东深圳 男/女 56/53 2020 18 791.1 庞康 海天味业 食品饮料 广东佛山 男 64 2020 19 785.3 张一鸣 字节跳动 推荐引擎产品、短视频 北京 男 37 2020 20 744.3 陈建华/范红卫 恒力集团 石化、聚酯、地产、织造 辽宁大连 男/女 49/53 2020 21 741.1 雷军/张彤 小米集团 互联网及智能产品 北京 男/女 50/- 2020 22 715 马建荣/黄关林 申洲国际 服装 浙江宁波 男/男 56/54 2020 23 706.3 丁世忠/丁世家 安踏体育 纺织服装 福建晋江 男/男 49/55 2020 24 674 李西廷 迈瑞医疗 医疗器械 广东深圳 男 69 2020 25 658.4 李永新/鲁忠芳 中公教育 公职类就业培训 安徽芜湖 男/女 44/- 2020 26 642.1 徐航 迈瑞医疗 医疗器械、房地产 广东深圳 男 58 2020 27 622 许荣茂 世茂集团 房地产 上海 男 70 2020 28 608.1 曾毓群 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 男 52 2020 29 601.6 许世辉家族 达利食品 食品饮料 福建泉州 男 62 2020 30 597.7 李水荣家族 荣盛控股 化纤 浙江杭州 男 64 2020



