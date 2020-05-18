米家超级电池来了：2900mAh+锂铁电池技术，4粒16.9元

IT之家5月18日消息 米家5号超级电池（4粒装）现已在小米商城开启众筹，众筹价16.9元，零售价19.9元。

IT之家了解到，米家超级电池采用最新的锂铁电池技术，拥有2900mAh大容量，支持高倍率持久放电，拥有3层安全机制保证电池使用安全。

此前小米已发布了彩虹5号电池，内部采用麦克塞尔电芯，无汞无镉。同时彩虹5号电池还是碱性环保电池，通过差厚钢壳拉伸专利技术，彩虹5号电池的容量比上一代技术的碱性电池更高。

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