三星电子副董事长李在镕来华，造访西安半导体芯片工厂

IT之家5月18日消息 三星电子副董事长李在镕（Lee Jae-yong）两周前作了历史性的道歉，并承诺将终止三星的家族式继承，5月18日，李在镕参观了三星在中国西安的芯片工厂。三星表示，此次访问的目的是评估中国在COVID-19经济放缓期间重新开放经济后的扩张计划。

这是李在镕自今年1月访问巴西以来的首次国际商务旅行。他视察了三星在中国西安的芯片工厂，并鼓励那里的工人克服新冠病毒的影响。

消息人士称，李在镕进入中国境内后进行了冠状病毒测试。中国和韩国开始遵循针对商务专业人员的快捷通道制度，可以使他们豁免14天强制隔离的规定。采取此步骤可最大程度地减少由于致命病毒和相关入境限制而造成的经济影响。

IT之家获悉，三星的西安工厂是韩国以外唯一的半导体存储器工厂。三星去年宣布将再投资80亿美元来扩建该工厂。上个月，三星还派出了约200名工程师，以扩建西安的第二家工厂。扩建后的工厂的芯片生产应尽快开始。

三星西安芯片厂于2014年开始生产，然后三星在与陕西省政府签署协议后于2017年决定对该厂进行扩建。

尽管三星在2017年击败英特尔，夺得了半导体业务的头把交椅，但在2019年第四季度再次输给了英特尔。三星已经提出了一项长达十年的计划，其中包括对逻辑芯片的1150亿美元投资开发和生产。