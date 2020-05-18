张朝阳：搜狐已回到安全地带，畅游考虑在亚洲上市

北京时间5月18日下午消息，搜狐今日发布2020年第一财报。搜狐第一季度营收4.36亿美元，同比增长6%。非美国通用会计准则下，搜狐集团亏损从2019年第一季度的5200万美元减少到2020年第一季度的1800万美元，同比减亏65.38%。

2019年第四季度，搜狐集团整体盈利，对于网络上关于数字的疑问，张朝阳表示，“这个数字是相当真实的，有真实集团减亏的体现，也有部分是一次性的体现，畅游Q4有2000万美元的退税，而搜狗的贡献是1300万美元。但如果不算搜狗的话，实际上Q4还在亏损。”

不过到了2020年第一季度，搜狗为搜狐公司带来了1000万美元的净亏损。对此张朝阳表示，搜狗亏损一两个季度对它没什么影响，但集团连续多年亏损，现金流为正是非常重要的。“一个企业能不能活下去，很有可能就是被现金流击垮了。”

“搜狐已经从危险的亏损公司，回到了安全地带，下面我们要谋求发展，而用户规模是生存之本，”张朝阳表示，会非常充满斗志地靠产品创新和传统打法，吸引更多用户。

畅游私有化交易已于4月17日完成，目前搜狐已100%控股畅游公司。谈到畅游业务，张朝阳把畅游业务形容为比较重要的盈利中心。谈到保持已有的游戏继续良好的运行，给我们继续贡献的能力，探索新题材以及发行方面的创新。

张朝阳透露，畅游未来也在考虑科创板或者亚洲市场的上市。