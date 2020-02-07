搜狐上调2019年第四季度预期业绩，预计有望实现盈利

2月7日消息，搜狐调整其2019年第四季度指导性财务预期，公司目前预计总收入在4.65亿美元至5.00亿美元之间，原指导性预期中，总收入在4.35亿美元至4.70亿美元之间。

剔除预计在第四季度确认的与公司核心业务无关的约2,300万美元投资减值事项的影响后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润在零至1,000万美元之间，非美国通用会计准则每股摊薄净利润在零至0.25美元之间。

对于搜狐2019年第四季度业绩，公司目前预计品牌广告收入在4,000万美元至4,500万美元之间，与原指导性预期相同。搜狗收入在2.90亿美元至3.10亿美元之间，与原指导性预期相同。

在线游戏收入在1.25亿美元至1.35亿美元之间，较2018年同期增长33%至43%，较2019年第三季度增长16%至25%。原指导性预期中，在线游戏收入在9,500万美元至1.05亿美元之间，较2018年同期增长1%至12%。

调整后的预期反映了在线游戏业务的表现优于预期，其中由于畅游一些下属子公司被认定为符合2018年国家重点软件企业或2018年软件企业资质，预计将确认所得税收益约1,900万美元。

剔除预计在第四季度确认的与公司核心业务无关的约2,300万美元投资减值事项的影响后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润在零至1,000万美元之间，非美国通用会计准则每股摊薄净利润在零至0.25美元之间。

原指导性预期中，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在1,200万美元至2,200万美元之间，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.30美元至0.55美元之间。

包含预计将在第四季度确认的投资减值事项，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在1,500万美元至2,500万美元之间，美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.40美元至0.65美元之间。原指导性预期中，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在1,700万美元至2,700万美元之间，美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.45美元至0.70美元之间。

扣除搜狗公司及畅游公司的净利润，并剔除预计将在第四季度确认的投资减值事项，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在4,500万美元至5,000万美元之间。扣除搜狗公司及畅游公司的净利润，在包含预计将在第四季度确认的投资减值事项的前提下，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在6,800万美元至7,300万美元之间。

原指导性预期中，扣除搜狗公司及畅游公司的净利润/净亏损，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在4,500万美元至5,000万美元之间，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在4,800万美元至5,300万美元之间。