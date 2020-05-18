【IT之家评测室】荣耀路由3体验：凌霄650、Wi-Fi 6+、3000Mbps……219元！

在今天的荣耀全场景发布会上，全新荣耀路由3一同亮相。IT之家早已拿到该路由器，并体验了一段时间，简单和大家一起聊聊它。

外观

荣耀路由3包装干净利落，正面印着路由器本体，特色卖点印在包装盒左上角。包装盒内除了路由器本体、电源线和一本说明书外，别无他物。

荣耀路由3拥有四根外置天线，使用了转轴设计，使得机身更简洁一体化。

荣耀路由3的正面中央拥有一个“H”键，Logo就是“智慧生活”App的标识。路由器正面右侧印有大大的“HONOR”标识，细条装的指示灯位于下方中央，红色代表无网，绿色代表网络正常。

与四根大天线相连的背面有4个千兆以太网WAN/LAN二合一端口，左右两侧分别是电源接口及复位键。

更多细节图：

外观部分就简单介绍到这里，下面我们来看看荣耀路由3的硬件配置。

配置

根据官方的介绍，荣耀Wi-Fi 6+的独特优势来源于自研的凌霄Wi-Fi 6芯片，无论荣耀路由，还是荣耀其他终端，均采用自研凌霄Wi-Fi 6芯片，因此，在Wi-Fi 6标准协议之上，增加了芯片协同技术，使得速度更快、穿墙更广，称为Wi-Fi 6+。而配合其他品牌终端设备则为Wi-Fi 6标准技术。

荣耀路由3支持1024-QAM和160MHz超大频宽工作模式，连接5GHz频段实际下载速率可超过1Gbps，同时荣耀路由3兼容Wi-Fi 5的160MHz频宽模式。华为/荣耀Wi-Fi 5旗舰手机也支持160MHz频宽。

处理器方面，荣耀路由3采用凌霄双核1.2GHz CPU，算力为6000DMIPS，RAM/Flash为128MB/128MB。

此外，荣耀路由3的2.4GHz配备两颗独立信号放大器，支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 5的设备均能享受到更好信号。

硬件参数表：

安装与使用

荣耀路由3安装过程非常简单，插上电源，连接好网线即可。路由器后面的4个网线插口都是WAN/LAN二合一设计，可以根据需要选择任意插口连接网线。



配置过程中，首先需要使用一台手机或电脑连接到新路由器上，打开WLAN设置，在列表中选择对应路由器，当设备成功连接后，就可以进行网络配置了。默认情况下会自动弹出网页端配置页面，也可以通过“智慧生活”App配置路由器，IT之家更推荐通过后者进行配置操作，可以顺便将路由器绑定至“智慧生活”中，且后续更便于IoT管理。

点击开始配置后，荣耀路由3首先会进行简单的网络检测，随后是选择上网连接类型，和市面上大多数路由器相同，荣耀路由3提供了宽带账号上网（PPPoE）、自动获取IP（DHCP）、静态IP和Wi-Fi中继，共四种类型选择。也可以一键从旧路由器获取网络配置。

荣耀路由3支持“双频优选”功能，即2.4GHz和5GHz信号合并显示，在等信号强度下优先连接网速更快的频段。这个功能优点是用户无需手动选择要连接的频道，交给路由器自动分配。倘若想强制设备始终保持连接在某一频段的话，将该功能关闭即可。另外在最下方的选项可以看到，荣耀路由3提供了Wi-Fi 5备用网络功能，对于部分老设备无法扫描到Wi-Fi信号时，可以打开这一选项。

在Wi-Fi功率模式中，网页配置时可选择“Wi-Fi穿墙模式”或“Wi-Fi一般模式”两种功率，而在网络模式中，荣耀路由3提供了“IPv4”和“IPv4&IPv6”两个选项，在选择后者时，荣耀路由3提示“当前IPv6在试推广阶段，网络环境尚未成熟，可能发生网络不稳定、无法上网的情况”，如果不是特别需要，选择成熟稳定的“IPv4”即可。

到这里，荣耀路由3的安装及Wi-Fi设置全部结束，经过短暂的重启过后，便可重新连接使用路由器了。

配置完成后，笔者分别打开华为P30 Pro和荣耀30 Pro+的WLAN设置，可以看到，两台设备的WLAN列表略有不同，P30 Pro只是单纯显示了信号强度，支持Wi-Fi 6的荣耀30 Pro+显示为Wi-Fi 6+。

▲左P30 Pro，右荣耀30 Pro+

另外连接速度也差别很大，支持Wi-Fi 6的荣耀30 Pro+与荣耀路由3连接时，其连接速度可达2401Mbps。

▲左P30 Pro，右荣耀30 Pro+

在连接路由器方面，如果使用的是华为/荣耀系列机型，还可以通过HiLink功能快速连接路由器。在WLAN列表中选中路由器进入到密码输入界面时，荣耀路由3便会自动搜索附近支持HiLink功能的设备（指示灯进入呼吸状态），此时只需轻轻按一下路由器上的“H”键，就可以快速连接路由器了。不止手机，其他支持HiLink的设备均可通过此方式连接路由器。

▲“H”键连接

另外荣耀路由3支持Mesh组网，同样可以使用此方法快速完成Mesh组网配置。在超大户型中，使用多个荣耀路由3进行Mesh组网，可以实现覆盖更广的Wi-Fi 6+信号。

至此，路由器连接配置完成，如果想对路由器进行更多配置调整，可以在网页端和“智慧生活”App端进行设置，“智慧生活”App在华为/荣耀手机中内置安装，其他机型的用户可以扫描路由器包装盒后面的二维码进行下载。笔者个人建议App配套使用，能省去每次配置路由器时在浏览器中输入路由器管理页地址的麻烦。

首次进入App后，会提示是否绑定账号。绑定账号后有一点非常方便：当其他IoT设备连接到荣耀路由3时，便能自动添加到“智慧生活”App中，省去了手动逐一添加设备的步骤。

下面我们来看一下这款路由器具体都有什么功能：

如上图所示，荣耀路由3囊括了当下市面上路由器所支持的全部功能，包括接入设备管理、手游加速、儿童上网保护、网络测速、安全防火墙、网课加速等功能。

设备管理顾名思义，可以App中随身随地查看路由器接入设备，并对接入设备进行管理操作，若想针对某台设备进行网络限制，动动手指即可快速搞定。

在设备管理中衍生了一项名为儿童上网保护的功能，该功能可以限定连接设备上网时长、上网时段以及应用限制等等，从而合理规划孩子的上网时长，有效防止孩子沉迷于游戏、视频以及各类社交App。还能对色情、暴力、博彩等不良网站进行拦截，保护孩子健康上网。此外，家长可以在App中查看孩子上网数据统计和常用应用统计等数据。

今年有些不一样，学生党们因为疫情的关系只能在家学习网课，荣耀路由3也为网课做了功能优化，提供网课加速功能。据官方介绍，该功能通过智能业务识别，保障网课数据有限转发，从而大幅减少Wi-Fi丢包和延时。对于有网课需求的用户来说，这项功能可以进一步提升网课稳定性。

荣耀路由3也内置手游加速功能，此前该功能仅支持华为/荣耀手机系列，此次荣耀路由3对手游加速模式进行全新升级，使用荣耀/华为手机可支持市面超过3千款手游识别并加速（基本市场上99%的手游都能识别），即便是非荣耀/华为手机用户玩手游时，亦可自动识别市面上40款热门游戏进行游戏加速，同时游戏识别清单还会定期根据市场更新。据官方介绍，荣耀路由3会通过对游戏业务数据流的识别，进入手游加速模式，对手游数据进行专项加速，能大幅度降低大幅减少因Wi-Fi干扰而产生的丢包，增强时延稳定性。

除了上述的基本功能，荣耀路由3还拥有多个安全防火墙功能，其中包括防暴力破解、防蹭网、防劫持、绿色上网和设备保险箱五项保护。

另外在路由器配置页的最下方，有一个“+”号按钮，用户可以下载额外的路由器应用，以丰富路由器功能。

性能

其实对普通用户而言，信号和稳定性才是衡量路由器好坏的硬性标准。鉴于此，我们看一下荣耀路由3的网络性能及覆盖能力到底如何。测试房间结构如下，约80平，宽带为100M。

IT之家首先在①客厅处简单测试了一下当前网络的带宽，如下图所示：

随后笔者继续分别测试了一下手机连接路由器和王者荣耀服务器的Ping值，如下图所示：

在无遮挡的情况下，手机与路由器连接的平均时延仅有5.62ms，与王者荣耀服务器的平均时延也低至20.63ms。

之后依次在①客厅、②卧室、⑤卫生间、⑦楼道进行Wi-Fi信号测试，分别对应下图中的位置1-4：

即便是在隔了几堵墙的卫生间中依然可以提供良好的网络环境，即使走到门外的楼道中，还是可以保持5GHz频段的Wi-Fi连接，对于5GHz信号来说实属不易。

除了最基本的网速以外，在时延及抖动、丢包方面，荣耀路由3也保持着较高的水准。

总结

从实际的测试来看，笔者所在的80平房间内基本无死角覆盖。由于设备有限，无法进行设备连接上限进行测试。不过根据官方的说法，荣耀路由3双频总接入设备数量可达128个，从实际表现来看，满足普通家庭、工作室的正常稳定的连接没什么问题。

从荣耀路由系列往期的产品表现来看，荣耀路由3可能将成为今年质价比最高、性能强的路由器之一。