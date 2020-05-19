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法务部出击！任天堂起诉Switch破解工具零售商，每单索赔近18000元

2020/5/19 8:08:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月19日消息 据Polygon报道，上周，任天堂针对销售Switch hack和mod的九家在线商店向俄亥俄州联邦法院提起两项诉讼。第一起诉讼针对线上零售商UberChips，第二起诉讼针对的是几个网站上的匿名被告。他们被指控操纵Uberchips.com网站，通过该网站向公众出售黑客和mod。

IT之家了解到，任天堂方面表示：“Tom Dilts Jr.和Uberchips LLC在UBERCHIPS.COM上运营着一个网站，他们通过该网站向公众提供设备，其唯一目的是入侵Nintendo Switch来使人们能够玩盗版视频游戏”“特别是，被告的网站销售的是来自匿名黑客团体“ Team Xecuter”的产品。Xecuter团队非法设计和制造了一个未经授权的操作系统“SX OS”并附带了安装它的盗版工具。”

任天堂认为，Uberchips销售的设备违反了DMCA条款。其中包括2018年发布的Team-Xecuter的SX Pro加密狗。

去年年底，任天堂发布了Switch的更新版本以及Switch Lite。目前，这些设备尚未被破解，但这种情况即将改变。在2019年和2019年，Team-Xecutor发布了全新的SX Core和SX Lite芯片，它们可在所有Switch上使用。

Uberchips是已经接受预订的“授权经销商”之一。一天之内，接受预定的第一批产品就已售罄，大概有342个客户，此后又有两个新的预定批次。目前UberChips网站已处于脱机状态。第二起诉讼中列出的其他网站仍在运行，其中Nintendo Switch破解套件的售价为47.99美元。该网站还销售SNES Classic，PlayStation Mini，Nintendo 3DS和Game Boy Advance的产品。

任天堂希望从这起案件中所涉及到的每一笔订单中获得2,500美元（约合人民币17770元）的赔偿并永久封禁这些网站

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关键词：任天堂SwitchTeam Xecuter

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