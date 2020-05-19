求生存！华为强势回应美国封锁：除了胜利，无路可走

“除了胜利，我们已无路可走。”

美国对华为封杀升级之后，华为中国区的社交平台默默地写下了这句话。

5月15日晚，美国商务部网站发布出口禁令，要求使用美国晶片制造设备的外国企业，供货之前必须先取得出口许可，对华为的封杀升级，再次挑战了国际供应链和产业链的底线。

华为在其心声社区发文《没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难》，文章只有两句话：“回头看，崎岖坎坷”，“向前看，永不言弃”。配图是“一架二战中被打得像筛子一样，浑身弹孔累累的伊尔2攻击机，依然坚持飞行，终于安全返回”。

2天后，华为召开了2020年全球分析师大会。所有目光都聚焦在了这次大会，因为华为高层将会对规则的变化和外界的担忧作出回应。

大会上，华为轮值董事长郭平两次表达了对美国这一举动的不理解：“华为在ICT领域一直是积极的贡献者，美国政府为什么要不停的打击我们？我认为是完全没有理由的。”

在过去被制裁的一年时间里，华为从“手忙脚乱”向客户和员工解释获得理解，到不断“补洞”，所幸的是华为活下来了，保持了业务的连续性。

“但影响还是在的，2019年的营收和我们预期相比还是差了120亿美元。”郭平透露到。

据了解，为了保证业务的连续性，华为重新开发了6000万行代码，重新设计了1800多块单板，排查了16000多个编码。

面对更严厉的制裁，郭平表示华为还在评估之中，对后续业务的连续性还没有清楚的判断。但可以肯定的是“经过去年一年的磨炼，让我们皮糙肉厚，我们有信心能够尽快找到解决方案。”

2020年，郭平表示华为的主题词是“求生存”。

以下为2020年华为分析师大会，华为轮值董事长郭平、华为常务董事汪涛、华为消费者BG全球生态发展部总裁汪严旻答媒体部分实录：

1、516一周年，华为是如何发展的？面向未来挑战？

华为轮值董事长郭平：我还记得一年前516我们进入实体清单之后，我们一片手忙脚乱。我们花了很长时间跟华为合作伙伴、员工沟通，澄清和理解。

华为增加了30%的研发投入，其中很多是为了补洞。比如重新开发了6000万行代码，重新设计了1800多块单板，我们还排查了16000多个编码等等，所有这些投入让华为在实体清单下货了下来。保证了业务连续性。

幸运的是华为获得了绝大部分合作伙伴和员工的理解和认为。所以面对长期不确定性制裁，我们能够找到解决方案。

2、目前科技发展趋势，有可能有两个半球。一个是获得美国认可的半球；一个是不依赖美国技术的半球。

华为轮值董事长郭平：我们追求统一的标准是大家的共识。我想大家都有这样的体会，去不同洲需要换不同的手机，从1G、2G、3G、4G的多制式，好不容易到现在的5G统一，我认为这个趋势是在的，而且国际组织在这个当中也发挥了积极作用。

在2G时代，多制式美国运营商，使得美国电信设备制造商在竞争中不再具有领先地位，最终衰落，不再有美国的华为竞争对手。美国应该是有这个教训的。

过去经验表明，制造商、运营商和最终消费者，都能在统一标准里获得利益。

无论未来因为种种原因，这种统一标准遭遇什么挫折。我相信，大家都认可这个趋势。相应的组织也会积极推进统一的标准。华为也会积极参与到这个统一的标准当中去。我们希望公平、无歧视的基本原则，以持续开放和合作的方式推进全球统一标准的实现。

3、华为在欧洲发展计划，尤其是在生态系统的建设。包括ICT和HMS生态。

华为常务董事汪涛：华为长期耕耘于欧洲市场。帮助欧洲运营商和蒸汽客户，构建开放可信、领先的基础设施。

同时，我们和合作伙伴一起共同致力于数字经济发展。我们持续在AI、5G、光通信等哥哥领域与合作伙伴来持续的进行创新。帮助欧洲电信运营商和政企客户构建世界领先的通信基础设施和计算基础设施。

我们将和我们的合作伙伴一起共同发展，构建领先、普惠的发展生态。

华为消费者BG全球生态发展部总裁汪严旻： 516不被允许使用谷歌生态，在这样的情况下，被迫发展华为HMS生态。华为HMS生态过去一年加大了投入，尤其是在开发者服务方面。

到目前为止，华为HMS开发者已经超过140万个，同时与欧洲本土合作伙伴展开合作。

新的生态系统，首先满足本地化消费者需求，优先推本地化应用。这是我们HMS很重要的一个战略。我们也会持续提供我们的开发者服务平台，以及本地的创新实验室，让更多本地开发者和合作伙伴加入到生态里面，提供更好更优质的体验和生态产品服务。

4、美国对华为打压并不会结束，如何看待在新冠疫情情况下，对华为的打压？

华为轮值董事长郭平：我们经历了中国地区疫情的过程。我们也在与全球的客户一起应对新冠疫情。

从这次疫情，我们发现ICT基础设施可以扮演一个非常重要的作用。华为与中国合作伙伴在抗议过程中总结了9种抗议解决方案。

要知道中国武汉的住宅面积是普遍非常拥挤的，让大家在这里待满80多天是非常不容易的事情。我们在中国与政府和有关合作伙伴合作的方案，使得抗疫和消费者在生活和工作方面都发挥了积极作用。同时我们也在非洲和亚洲也积极合作。

举个例子，中国封城之后，让内容提供商提供三个月的免费视频服务，然后英国lockdown（音译）第二天就瘫了，欧盟的奈飞从高清标准改为标清标准，但为什么中国能够撑住。因为中国的基础设施完善。这将在远程医疗、远程教育和远程办公都扮演非常积极作用。

华为在ICT领域一直是积极的贡献者，美国政府为什么要不停的打击我们，我认为是完全没有理由的。

我也在阅读美国高管的演讲和讲话。我总结出，美国认为技术领先是美国霸权的基础，任何其他国家和其他公司的技术领先都可能损害美国霸权。

很不幸，华为是在发展最快的ICT领域有了领先。我也注意到美国总统发表了很多演讲，加强建设欧盟的基础建设和数字主权。

5、华为在云业务架构有了调整，华为对华为云在制裁背景下有多高，对华为云的挑战有哪些？

华为常务董事汪涛：我们都知道未来10年进行数字化转型和智能化转型的黄金10年。为了使能华为数字化转型，华为云扮演着重要角色。我们一直致力于赋能数据来构建智能世界的黑土地。

大家知道，华为是ICT和智能终端的供应商。我们在使能智能社会构建过程中，华为云作为一个开放的，强大的计算和使能平台，将能够是的华为解决方案和广大开发者和真气客户共同打造综合解决方案。

华为将在三个方面打造差异化的华为云解决方案。首先，华为将耕耘了30多年的ICT技术和云进行充分融合，这样拉通我们的端管云来构建端到端的解决方案；第二，华为将自身数字化的经验来形成解决方案来提供给客户；第三，提供开放的云。华为积极向开源社区做出贡献。

6、今年华为营收情况有怎样的预期。华为消费者业务高端手机芯片可能会有问题，手机出货量是否有调整？

华为轮值董事长郭平：去年美国将华为放入实体清单之后，对我们业务还是有影响。和我们预期相比，还是差了120亿美元。去年每个季度的增长也在不断下滑，特别是美国获得的每个合同与以往相比也特别困难。所以感谢那么多客户还对华为有那么多信任。

至于2天前，美国出台的新的产品规则，很多情况还不太清楚。对后续业务具体发展，还没有一个清楚的判断。

华为做ICT设备和终端的公司，我们能够（保证）产品设计和集成电路设计，但这个之外很多操作能力并不具备，我们在努力寻找怎么存活。

“求生存”是华为现在的主题词。

另附华为“关于美国商务部针对华为修改直接产品规则的媒体声明”：

华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。自2019年5月16日被美国政府无端纳入实体清单以来，在大量产业技术要素不可持续获得的情况下，华为公司始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务，艰难地生存并努力向前发展。

然而美国政府为了进一步扼制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则，修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。在此规则下，全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。美国政府为了打压别国的先进企业，罔顾华为全球客户和消费者的权益，这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。

本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。