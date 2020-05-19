华为再遇生死时刻：芯片供应被掐断，能否安全渡劫

“求生存是华为现在的主题词。”5月18日，华为轮值董事长郭平面向全球媒体和分析师说道。



此时距离美国商务部升级对华为芯片供应链的制裁，刚刚过去3天。郭平虽然乐观表示有信心能够找到解决方案，但也不得不承认华为的业务将不可避免要受到巨大影响。



2019年的516实体清单事件，让华为损失惨重，但依靠海思、鸿蒙、HMS等备胎，华为依然取得了不错的业绩增长；而今年的515制裁升级，华为的重要备胎海思将面临严峻考验，华为还能再次度过危机吗？

实体清单让华为未完成2019年业绩目标

2019年5月16日，美国商务部将华为列入实体清单，这意味着在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品。

实体清单事件对华为供应链打击巨大，比如在消费者业务上，华为的PC将无法使用微软的Windows系统和英特尔的CPU，华为手机也将无法使用谷歌的安卓系统（GMS）和高通的芯片。这对于已经成为华为第一大收入来源的消费者业务来说，无疑是毁灭性打击。

形势严峻之下，华为的备胎计划正式对外公布。

在芯片方面，华为海思加大了自研力度，包括产品线的广度和深度。比如在手机芯片方面，华为明显加快了自研5G手机芯片的节奏，先后推出了麒麟990、麒麟985、麒麟820三款5G芯片；此外，华为海思也加大了在其它芯片产品上的布局，比如服务器芯片鲲鹏系列、AI芯片昇腾系列、基站芯片天罡系列、电视显示芯片鸿鹄系列、可穿戴产品芯片麒麟A1、用在路由器产品上的凌霄系列等等。

在操作系统方面，华为自研了鸿蒙系统，宣称可以打通PC、手机、电视、平板等一系列产品。不过要完全重新建立一套操作系统生态并不容易，华为首先将鸿蒙系统使用在了对应用生态不那么依赖的电视产品上。而在手机上，华为继续使用开源版的安卓系统，自建HMS服务以替代谷歌的GMS服务。华为消费者业务BG全球生态发展部总裁汪严旻透露，目前华为HMS生态注册开发者数量已同比增长150%至140万。

多重备胎应对之下，华为一定程度上顶住了美国的封杀压力。

调研机构ICInsights近日公布的2020年第一季全球10大半导体厂商销售排名，华为海思成为首次进入前10的中国大陆半导体企业，创下新历史。在这份排名中，海思半导体的排名相较2019年提高了5名，其第一季度销售额接近27亿美元，同比增长54%。可以看到，美国的实体清单，反而促进了华为海思的快速成长。

不过在消费者业务整体的收入层面，情况依然不容乐观。由于谷歌GMS服务的缺失，华为手机在2019年下半年失去了众多海外用户。华为轮值董事长徐直军曾在2019年年报发布会上表示，2019年华为消费者业务海外至少损失了100亿美元。

在分析师大会上，华为轮值董事长郭平也透露，虽然华为2019年的营收和利润仍旧保持了增长，但其实并没有实现原先制定的业务计划。“跟我们的原计划相比，大概差了120亿美元。去年每个季度的增长，也在不断下滑。华为获取的每一个合同，与以往相比也更困难。”

制裁升级 华为备胎海思将遭遇考验

今年5月15日，也即是实体清单事件即将一周年之际，美国商务部再次出台了出口管制新规。要求使用美国芯片技术和设备的外国公司，要先获得美国的许可，才可以将芯片供应给华为和其关联企业。

这对于刚刚成为全球前10大半导体厂商的华为海思而言，无疑是个坏消息。

华为轮值董事长郭平坦言，华为作为ICT的设备和终端公司，能够做好产品的设计、集成电路的设计，但是超出这些之外的很多能力华为并不具备。

实际上，芯片产业链是个全球高度分工协作的产业。华为海思具备的芯片设计能力只是其中的一环，比如芯片代工制造就要依赖台积电、中芯国际、三星等企业。

在制裁升级的消息传出后，外媒一度传出消息，台积电已停止接受华为的新订单，以全面遵守最新的出口管制规定。台积电随后回应称，纯粹是市场传言，但又表示不能披露客户的订单细节，并称正在对新出口管制措施的影响进行评估。

在分析师大会上，华为轮值董事长郭平对此回应称，华为的业务将不可避免要受到巨大影响，但有信心能够找到解决方案。不过他并未透露具体的解决方案是什么。

据外媒分析，如果台积电的代工受到影响，华为或可将订单转向中资背景的中芯国际生产，使用国产设备完成一些芯片订单。不过中芯国际在工艺制程上与台积电相比仍有较大差距，比如目前高端手机芯片常用的7nm工艺，以及下一代的5nm工艺，还是掌握在台积电手中。中芯国际只能弥补一些14nm、12nm工艺的中低端芯片订单。

实际上，此前华为轮值董事长徐直军曾对此种情况作出预判。他当时表示，即使台积电等芯片代工厂断供，华为也能从韩国的三星、中国台湾的联发科、中国大陆的展讯等购买芯片来生产手机。不过从美国此次的出口管制新规来看，这个第三方购买芯片的方式能否可行，也是未知数。

可以预见，如果华为海思的自研芯片能力受到打击，华为手机将成为最大的受害者，整个华为消费者业务也将遭受难以预估的损失。

中国将反击？全球芯片供应链面临挑战

据《环球时报》报道，有消息人士透露，如美方最终实施对华为的制裁升级计划，中方将予以强力反击，维护自身合法正当权益。

报道称，中方可使用的具体反制选项包括以下几项：将美有关企业纳入中方“不可靠实体清单”，依照《网络安全审查办法》和《反垄断法》等法律法规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查，暂停采购波音公司飞机等。

实际上，美国对华为芯片供应链的制裁，最终影响的也不只是华为一家企业。华为在对此事的官方声明中表示，在此规则下，全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。

声明进一步指出，这次制裁影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

华为轮值董事长郭平举例称，2019年华为向美国公司采购了187亿美元，如果美国允许，华为仍会继续采购；此外，美国的实体清单也让有些国家和企业意识到单一供应体系的风险。会有更多的企业像华为一样采取多元化的供应策略，来保持业务的稳定性。而这些，都会反过来损害美国企业自身的利益。

不过郭平强调，虽然美国持续封杀华为，但华为不会走向封闭和孤立主义，会坚持全球化、多元化的战略。他还呼吁产业界共同努力，维护市场公平性，确保全球统一的标准体系和分工协作的全球供应链体系。

“站在今天看明天，ICT产业未来依然充满希望。”郭平说。他在演讲最后以一张在华为内部几乎成为精神图腾的二战飞机图片作为结束，这架飞机弹孔累累，却依然坚持飞行。配图的文字是：“回头看，崎岖坎坷；向前看，永不言弃。”