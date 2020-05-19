360 CEO 周鸿祎两会提案：制定“国家5G安全战略”

5月19日消息，2020年全国两会在即。今年，全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎将向两会提交四份提案，聚焦新基建的网络安全。

“网络安全是我的‘老话题’，但是随着国家新基建战略的提出和实施，今年又有了不少‘新内容’”，周鸿祎表示。

周鸿祎提案的“新内容”，回答了新基建给网络安全出的新问题。四份提案分别建言尽早构建新基建网络安全防护体系，尽快制定《国家5G安全战略》，加快推进工业互联网安全保障，加强信创网络安全保障能力建设。

网络安全是新基建的基础型技术之一

今年以来，国家层面屡次提及“新基建”。4月29日，中共中央政治局常务委员会强调，要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

“新基建本质是数字化基建”，周鸿祎说，国家推动新基建，是很有前瞻性与魄力的决策，相当于我们又有机会比其他国家领先一步，尽快实现全社会、全行业数字化。

周鸿祎认为，随着新基建进一步促进网络空间与物理空间的连通和融合，加快了“大安全”时代的来临。网络安全不再只影响虚拟空间，而是扩展到了现实世界，对国家安全、社会安全、人身安全造成严重影响。

在周鸿祎看来，网络安全是新基建最重要的基础型技术之一，必须要在新基建推进过程中同步部署。只有构建新基建网络安全防护体系，才能保障新基建战略的顺利推进和数字经济的健康繁荣。

对此，周鸿祎提出四点建议：一是要运用整体思维，规划新基建网络安全防护体系顶层设计；二是要同步建设新基建的安全基础设施，聚焦新基建安全防能力构建；三是要强化大数据平台安全，实现安全的大数据协同计算；四是要开展常态化网络安全攻防对抗演习，持续检验和提升新基建安全能力

重点盯防关键基础设施与重度场景安全

在周鸿祎看来，网络安全贯穿新基建的战略安全、技术安全、应用安全和运行安全的始终，其中，最突出的是“一套关键基础设施”和“一个重度场景”的安全问题。

一套关键基础型设施指的是5G建设。“5G的价值并不简单地的是让我们手机看视频更快了，而是为我们整个产业互联网，整个物联网时代打造的。”周鸿祎说，作为新一代的数字基础设施，5G在赋能发展的同时也将引发新的网络安全风险，其安全性具有基础性和全局性意义。今年3月，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，也明确表示，着力构建5G安全保障体系。

因此，周鸿祎建议，应当从战略高度审视5G网络安全的重大意义和紧迫性，加强5G安全的顶层设计，制定《国家5G安全战略》。

一个重度场景则指的是工业互联网。近年来，工业互联网备受重视。2018年，“发展工业互联网平台”首次写入政府工作报告；2019年政府工作报告明确指出“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”；今年，随着新基建的发展，工业互联网无疑将再次成为焦点。

“工业互联网是新基建最大的应用场景之一”，周鸿祎认为，保障新基建安全应重点“盯防”工业互联网的安全。对此，他建言加快推进工业互联网安全保障建设，为国家实体经济和社会保驾护航。

此外，周鸿祎还建议加强信创网络安全保障能力建设。信息技术创新应用作为我国信息技术领域打造自主创新生态的国家战略举措，也是新基建的重要抓手。

他认为，未来3到5年，信创产品和解决方案将在更多领域规模化推广应用。其安全问题将面临前所未有的挑战，他建议要强化信创安全体系顶层设计、统筹构建安全保障体系。