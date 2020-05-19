爆料人Jon Prosser曝光苹果AR眼镜大量信息：搭载Starboard UI，499美元起

IT之家5月19日消息 推特知名科技博主、苹果爆料人Jon Prosser在最新发布的视频中曝光了苹果智能眼镜的大量信息，一起来了解一下。

Prosser称新品将被称为“Apple Glass（苹果眼镜）”，起售价是499美元（约3545元）加上你的处方眼镜的价格。其和第一代Apple Watch一样，所有的数据都将在iPhone上进行处理。

Prosser表示，苹果计划在2020年第四季度或年2021第一季度发布Apple Glass，并且是作为“One More Thing”发布。由于苹果希望媒体到场，因此有计划在iPhone 12的发布活动中发布这款眼镜，但由于COVID-19的影响，Prosser表示，苹果有可能无法实现媒体到场的目标，所以提供了2021年3月作为一个备选发布窗口。

而苹果眼镜面向公众的发售时间会晚得多，在2021年第四季度或2022年第一季度，这可能解释了Prosser的信息与郭明錤的信息为何存在冲突，因为两者可能分别说的是发布时间和上市时间。

Prosser还表示，他已经看到过苹果眼镜的原型机，该版本有一个塑料镜框，但最终的材料可能会发生变化。其他功能还包括在 "右太阳穴 "上集成了LiDAR，但没有其他摄像头，还提供了无线充电功能，并提供了支架。

Prosser还表示，苹果眼镜通过所搭载的特殊UI“Starboard”来在两个镜片上显示信息，镜框本身支持手势操作，也可以在设备前使用手势进行控制。他还表示，这款眼镜将重点放在扫描苹果专有的二维码上，并且只有当你戴着它时，你才能感知到这款眼镜是“数字的”，也就是说其外观跟普通眼镜很像。他进一步称，苹果还没有开发出可以作为太阳镜使用的有色版本。

另外有一点很有意思的是，苹果最近发布的2020年iPad Pro中的LiDAR数据将交给Glass团队，以帮助打磨苹果眼镜的AR/VR体验。

IT之家需要指出的是，这些信息是根据Prosser的消息来源以及他所看到的Apple Glass的原型机得来，因此苹果很可能会对部分功能进行调整，这些信息可能会有一些变化。不过，上述信息详细介绍了苹果眼镜的发布窗口、价格标签和名称，Jon Prosser对苹果近期的产品的曝料也一直挺靠谱，上个月就曾准确泄露了iPhone SE的发布时间。