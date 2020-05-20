【IT之家开箱】小米手表Color Kaithe Haring联名版图赏

IT之家5月19日消息 小米在小米10青春版以及MIUI12发布会上推出了一款Kaithe Haring联名款的小米手表Color，目前已经可以在小米商城以及京东商城的自营店购买到，当前售价899元。

IT之家已经拿到了小米手表Color kaithe haring联名款，现在为大家带来这款手表的首发开箱图赏。

一、开箱

近几年来，联名款逐渐成为商家吸引消费者的手段之一，利用独特的设计理念结合品牌产品，打造出兼具功能与美观的产品。

这款与Keith Haring联名推出的小米手表Color是小米手表史上首次联名，以Keith Haring天马行空的潮流波普风格为设计理念，融入小米独特的科技元素。你可以很明显的发现，无论是表盘还是表带，甚至是最外层的礼盒，你都能在其中找到Keith Haring标志性的涂鸦元素。

▲Keith Haring礼盒

此次小米手表Color Keith Haring联名款采用收藏级精美礼盒包装，内置专属定制表带、表盘以及Keith Haring艺术纪念章。

▲打开礼盒封盖之后首先映入眼帘是便是这枚Keith Haring艺术纪念章

Keith Haring，1958-1990，美国新波普艺术家，活跃于20世纪80年代。他的作品经常犹如某种复杂花纹，伴随各式图案充满整个构图，往往没有透视或写实的肌理，但具有许多象征性的情境，如吠叫的狗，跪趴着的小人等。哈林因艾滋病并发症于纽约病逝，年仅31岁。他的画作成为20世纪醒目视觉艺术代表之一。

Keith Haring作为上世纪80年代最具代表性的波普艺术家，其作品风格充满了童真和想象力。他的一生都在传达爱与和平的理念，倡导将艺术带入人们生活的方方面面。

与普通款小米手表Color相比，小米手表Color Keith Haring联名版除在设计上采用Keith Haring标志性的涂鸦设计，还随表附赠黑白、彩色两款涂鸦表带，且内置11款Keith Haring定制主题表盘。

▲黑与白特色涂鸦表带

▲表盘之后是使用说明书以及充电底座，以及隔在这两层之间的艺术卡片

小米手表Color Keith Haring联名礼盒共包括精美包装礼盒一份、小米手表主题表盘一枚、联名定制版黑白硅胶表带各一条、Keith Haring艺术表带一副、触点式充电底座一个以及使用说明书一本。

小米手表Color采用一块1.39英寸AMOLED圆形屏幕，分辨率为454 x 454，支持蓝牙BLE 5.0，电池容量420mAh，续航时间可达14天, 另支持10大主流运动模式、Firstbeat专业运动算法，能够同时多维度分析用户的运动数据，全天候全方位检测用户身体健康状态，包括睡眠、压力值、24小时心率、身体能量等健康数据，也内置多功能NFC，并支持小爱语音操作，与智能家居设备联动等。

小米手表Color支持5ATM专业防水，支持游泳。可以识别和记录多种运动模式，可以实时监测压力和身体情况，支持NFC百城公交与绑定门禁，超长续航，内置小爱同学，抬腕即可控制智能家居。

▲定制艺术风主题的使用说明书

值得说明的一点是，定制表盘非手表内置，需前往小米穿戴App “表盘管理”中下载后设置使用。

二、细节图赏

▲小米手表主体表盘

▲黑与白特色主题表带

▲黑与白特色主题表带

▲Keith Haring艺术风主题表带

▲小米手表开机正面展示（普通主题）

小米手表Color Keith Haring联名版融合了Keith Haring的童真和小米的科技，完美地将张扬与内敛、活泼与严肃融于一体，在各个模式之间可以无缝切换，利用不同的表带，随意搭配11款艺术家定制表盘，最多1540 种个性潮搭，从此解锁一场腕上的艺术盛宴。

▲小米手表开机侧面展示（普通主题）

小米手表Color Keith Haring联名版4月27日上线预售，目前在小米商城、小米之家、小米有品、京东、以及小米授权店均可开启全款预约和购买。