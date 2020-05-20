疫情影响，苹果 Apple TV+ 斥资 7000 万美元购买索尼《灰狗》版权

北京时间5月20日早间消息，苹果刚刚为AppleTV+服务进行了有史以来规模最大的电影收购，即由汤姆·汉克斯（Tom Hanks）主演、编剧，索尼制作的二战题材战争片《灰狗》。

消息人士称，苹果为这部电影15年的流媒体版权向索尼支付了大约7000万美元，而这部电影的制作成本约为5000万美元。根据消息人士的说法，索尼将保留这部电影在中国的发行权，这部电影最终有可能会在国内上映。

消息人士表示，这是作为好莱坞巨星的汉克斯首次放弃让作品通过大屏幕上映，直接进入流媒体平台。在苹果和索尼达成交易之前，这也是汉克斯本人的决定。

那么，为什么索尼决定出售这部电影，而不是像许多电影制片方对待其他由巨星主演的电影一样，选择推迟上映？消息人士称，这部电影原计划于6月19日的父亲节周末上映，而新冠病毒疫情迫使上映计划取消。索尼担心，如果推迟到夏季上映，那么将面临各种超级英雄电影的激烈竞争。消息称，索尼可以将这部电影卖给Netflix和苹果，最终苹果的出价更高。

苹果斥资7000万美元购买一部电影，此举不同寻常。苹果可能看中了汉克斯的明星效应，以及二战题材故事与AppleTV+服务的契合度。与此同时，影视作品生产的停滞也在影响苹果和其他流媒体平台的内容储备，新内容目前相对匮乏。

这部电影的发行恰逢流媒体平台的激烈竞争。Quibi和NBC环球旗下Peacock近期上线，而华纳媒体旗下的HBO Max也将于5月27日推出。AppleTV+目前推出了十几部电视剧和电影，但由于用户隔离在家，因此对此类内容的需求变得更大。

接近苹果的消息人士说，疫情也促使苹果寻找更多内容，补充独家内容库。彭博社周二报道称，苹果正在寻求为AppleTV+购买较老的电视剧。消息人士表示，苹果对于在《老友记》等热门电视剧上花费几亿美元不感兴趣，该公司更愿意进行规模较小的收购，在保留自制剧作为核心的同时增加更多内容。

苹果和索尼拒绝对此置评。AppleTV+去年推出，月费4.99美元，用户还可以通过与iPhone等苹果硬件的绑定获得一年的免费服务。苹果没有透露该服务目前有多少用户。

根据消息人士的说法，随着内容生产的停滞，许多节目正在向各大流媒体平台兜售。苹果可能已经在关注Netflix和亚马逊平台独家权益即将到期的节目，以及已经在其他国家播出过的节目，例如来自BBC的节目。