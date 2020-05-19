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顶级科技公司男女职员薪水比较：苹果女员工比男员工少赚1.2万美元

2020/5/19 9:25:39来源：凤凰科技作者：良弼责编：微尘评论：

看看世界顶级科技公司的薪资数据就会发现，尽管“同工同酬”的口号提了很多年，但男女不同性别的工资差距依然存在。其中Facebook、PayPal、Apple差距较大，而Adobe成为前十大科技公司中唯一一家女性工资比男性高的公司。

平均而言，全职男性员工每赚1美元，女性员工只能赚到80.7美分。美国人口普查局的数据显示，女性的平均年收入比男性少9909美元。招聘网站Hired的2019年的数据显示，在科技行业，女性在同一家公司获得相同职位的机会比男性少3%。

电子商务分析公司Small Business Prices的分析师们利用来自薪资网站PayScale上员工自曝的薪资数据，研究了《财富》100强中前10家顶级科技公司的薪资数据。他们比较了男性和女性的工资数据，发现整体而言，趋势是一致的：在大多数情况下，男性的收入会高于女性。这些数据是员工自己报告的，可能会随着时间的推移而改变。

这些数据包含了科技公司的所有职位，而造成这种差异的原因可能在于，科技公司的软件工程师收入最高，而男性比女性更有可能成为软件工程师。

以下是一些世界顶级科技公司的男性和女性员工自我报告的年薪对比数据，公司的排名依据是这种薪酬差距的大小。以下只有一家公司的女性员工平均年薪比男性高。

Facebook：（女性员工比男性员工）少1.7万美元

平均工资：12万美元

男性平均工资：12.9万美元

女性平均工资：11.2万美元

PayPal：少1.2万美元

平均工资：11.1万美元

男性平均工资：11.85万美元

女性平均工资：10.65万美元

Apple：少1.2万美元

平均工资：12.3万美元

男性平均工资：12.1万美元

女性平均工资：10.9万美元

Oracle：少1.15万美元

平均工资：10.9万美元

男性平均工资：11.6万美元

女性平均工资：10.45万美元

Google：少1.15万美元

平均工资：11.5万美元

男性平均工资：12万美元

女性平均工资：10.9万美元

Cisco：少0.95万美元

平均工资：10.6万美元

男性平均工资：11.25万美元

女性平均工资：10.3万美元

Microsoft：少0.55万美元

平均工资：11.9万美元

男性平均工资：11.9万美元

女性平均工资：11.35万美元

eBay：少0.5万美元

平均工资：12.4万美元

男性平均工资：11.95万美元

女性平均工资：11.45万美元

Visa：少0.3万美元

平均工资：10.9万美元

男性平均工资：11.5万美元

女性平均工资：11.2万美元

Adobe：多0.21万美元（唯一一家多的）

平均工资：10.4万美元

男性平均工资：10.55万美元

女性平均工资：12.65万美元

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关键词：苹果微软

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