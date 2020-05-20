Wi-Fi 6商用提速，今年进入规模部署阶段

“双千兆”是去年开始运营商在大力推进的业务，而今年“三千兆”又称为新的热点，所谓“三千兆”就是“双千兆”基础上Wi-Fi6推动第三个千兆的实现。因为5G商用初期资费还比较高，在室内用户仍有Wi-Fi联网需求。

据了解，与此前的WiFi标准相比，Wi-Fi 6具备传输速度更快、承裁量更大、功耗更低等优点。且Wi-Fi 6允许与多达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps，提高了数据的传输总量，这样就能够与NB-IoT物联网完美的相契合，将成为企业级网络接入设备的主力军，与5G形成场景互补，成为智能家居、企业接入、物联网的有益补充。

虽然，Wi-Fi 6标准2019年才正式开始产品认证，但Wi-Fi 6技术、芯片在不断成熟，而且产品也在不断丰富。特别是，随着中国移动宣布进行集采、电信联通纷纷进行推进“三千兆”，Wi-Fi 6的产业链趋向成熟。

Wi-Fi 6商用正提速，预计今年会进入规模部署的阶段。

中国联通：进入“三千兆”时代 今年底千兆宽带覆盖区提供Wi-Fi 6组网服务

其实早在2019年10月，中国联通网络技术研究院启动了Wi-Fi 6芯片级别的实验室测试，针对Wi-Fi 6芯片产品的新技术特性开展了技术评测。测试结果表明：Wi-Fi 6终端与WiFi5相比，在带宽、时延、接入用户数等性能上都有大幅的提升，特别是近距离场景，带宽提升显著。

为此，今年3月28日，中国联通宣布将Wi-Fi 6纳入其智慧生态布局，并发布《中国联通Wi-Fi 6技术白皮书》，详细介绍了Wi-Fi 6新技术赋能众多的智慧应用场景。

而在517世界电信日当天，正式宣布中国联通正式进入“三千兆”时代，宣布中国联通宣布进入“三千兆”时代，将全面部署Wi-Fi6千兆终端产品，加快实现家庭千兆业务的迅速普及，并发布了四项“三千兆”创新产品：5G视频彩铃、5G live新直播、5G VR以及Wi-Fi6。

“双千兆”早在去年就已经推进，Wi-Fi 6技术则推动第三个千兆的实现，通过Wi-Fi 6才能“原汁原味”实现家庭无线网络的千兆畅快体验，让千兆体验更稳定。

也就是说，中国联通基于5G、10GPON、Wi-Fi 6等新技术推出的联通三千兆业务，可以通过“高带宽+大语音+大流量+大视频+智能组网+丰富权益”向联通用户提供一站式高速上网极致体验。

中国联通表示，预计到今年年底，联通将在所有千兆宽带覆盖区域提供Wi-Fi 6组网服务，全国5万名智慧家庭工程师向联通客户提供包含咨询、设计、上门组网施工等在内的一站式全屋智能解决方案服务，帮助客户实实在在享受到千兆WiFi带来的智慧家庭新体验。

中国移动：2020年下半年集采 发展Wi-Fi 6用户500万户

也是在517世界电信日当天，中国移动宣布：计划在2020年6月实现Wi-Fi 6商用，2020年9月全面进入Wi-Fi 6时代

同时，中国移动也将在2020年下半年开启Wi-Fi 6相关设备集中采购；2020年预计发展智能组网服务2000万户，实现Wi-Fi 6用户500万户。

为此，中国移动宣布进一步推进网络升级，推动城区OLT设备100%具备千兆平台能力；推动家庭组网设备升级，千兆覆盖家庭达到5000万户。推动单频网关转向双频网关、单一网关转向网关+智能组网。

中国电信：全屋WiFi是其重点产品 已推出首款WiFi 6+路由器

据悉，“全屋WiFi”是中国电信的重点产品，是电信为家庭客户提供的家庭Wi-Fi网络覆盖优化服务，包括标准场景WiFi覆盖、特殊场景（阳台/卫浴/花园）WiFi覆盖、WiFi调优等。

值得注意的是：全屋WiFi业务离不开路由器的助力。因此，在大力推广千兆光纤宽带进家庭的同时，今年3月25日，中国电信发布与华为共同研发、联合定制的首款WiFi 6+路由器，可以更好地承载密集用户的场景，能照顾到家庭成员每一台终端的需求，满足游戏等应用低时延的高标准要求，多屏一起共享，全家同时在线，为家庭用户带来更畅快的上网体验。

据了解，该产品以超高速、低时延的WiFi 6+网络有力支撑中国电信智慧双千兆战略，引领智慧家庭产业进入Wi-Fi 6新时代。

中国电信天翼智慧家庭科技有限公司刘文超表示：“未来的家庭网络将是以10G PON为核心的泛在高带宽网络，同时基于Wi-Fi 6的家庭网络能力也将迅速普及，从而为用户提供更广覆盖、更强抗干扰的千兆家庭网络。”

近日，广东电信又宣布推出“三千兆”服务，推出“免费设计方案，定制全屋WiFi”全城网络升级活动——只要用户申请，电信智慧家庭工程师就可以免费上门，定制个性化的家庭WiFi网络设计优化方案，让更多家庭用户享受到有线无线同样畅快的上网环境。

当然，Wi-Fi 6的推广还存在一些难点。华为家庭网络领域总经理冯志山此前表示：

“要实现Wi-Fi 6的速率，不仅要提升网络、提升光猫，还需要支持Wi-Fi 6的终端，当然目前已经有越来越多的手机、电视、iPad开始支持Wi-Fi 6技术。另外，基于Wi-Fi 6的光猫普及还要依赖运营商的集采政策。相信今年Wi-Fi 6光猫会进入到规模部署状态，解决最终用户体验问题。”