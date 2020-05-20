官宣！小爱音箱将首次换上全新金属外观

IT之家5月20日消息 今日上午，小爱音箱官方宣布，小爱音箱将首次换上全新金属外观，“一款真正好___的音箱，明天见”。

这也是小米官方首次透露全新的小爱音箱产品设计。

昨日，小米公司宣布，小爱音箱系列销量突破2200万台，另外一款全新的小爱音箱将于5月21日和大家见面，主打全新+好音箱。

IT之家了解到，最新推出的小爱音箱是今年3月发布的Redmi小爱音箱。Redmi小爱触屏音箱采用8英寸屏幕，内置第三代小爱同学。

