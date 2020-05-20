【IT之家开箱】技嘉Z490 AORUS PRO AX主板图赏

IT之家5月20日消息 技嘉 Z490 AORUS PRO AX 小雕PRO主板将于今晚开卖，支持同步发售的英特尔十代酷睿处理器。IT之家现已拿到了这款主板，一起来了解一下吧。

技嘉 Z490 AORUS PRO AX是一款ATX主板，搭载了最新的Z490芯片组，支持英特尔十代酷睿处理器，最高可选10核20线程的i9-10900K。

供电方面，技嘉 Z490 AORUS PRO AX采用了直出式12+1相数字供电，采用8+4pin的CPU供电插槽。值得注意的CPU的插槽也变为了LGA 1200，与之前的LGA 1151 CPU不兼容了。

散热方面，技嘉 Z490 AORUS PRO AX采用了二代直触式热管散热，散热鳍片升级为鲨鱼鳃式，散热效率更佳。

技嘉 Z490 AORUS PRO AX拥有两个M.2插槽，还可安装寒冰装甲，增加SSD的散热能力，提供更高的稳定性。

技嘉 Z490 AORUS PRO AX采用PCIe 4.0信号增益芯片，言外之意就是英特尔11代酷睿将支持PCIe 4.0，届时就可支持PCIe 4.0的显卡和SSD了。

内存方面，Z490 AORUS PRO AX采用了四条内存插槽，最高可以搭载128GB的内存，另外由于内存布线的升级，信号干扰更小，更加适合高配内存。

Z490 AORUS PRO AX采用了一体式后窗IO装甲，搭载了2.5G有线网卡，无线网卡支持Wi-Fi，另外还有USB-C接口，支持高速传输数据。

技嘉（GIGABYTE）Z490 AORUS PRO AX 小雕PRO主板将于今晚21:30开卖，感兴趣的小伙伴可以关注一下。