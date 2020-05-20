小米高管解读财报：海外市场占有率首次突破10%

5月20日晚间消息，小米集团发布2020年第一季度财报。财报显示，第一季度，小米营收497.02亿元，同比增长13.6%，非国际财务报告准则计量下经调整净利润23.01亿元，同比增长10.6%。

财报发布后，小米总裁兼代理CFO王翔，财务副总裁王永华等高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答记者提问。

以下为本次电话会议问答环节主要内容：

记者：翔总你好，我想问一下你们现在看到5G手机的出货，还有零部件的供应是不是已经恢复到正常的水平？其实市场预期今年智能手机需求会下降，你们觉得你们公司会怎样去应对需求端的问题呢？会不会把焦点更多地放在中低端产品上？

另外还有一个问题就是，之前恒指公司宣布通过不同权的公司也可以进入恒指转股的范围。那公司是怎么样看待，公司有机会进入恒指这件事情，会有什么看法和期望？谢谢。

王翔：您的第一个问题是关于智能手机在疫情下的整个市场变化。在从目前来看，整个中国智能手机受到的影响是这样的。我们认为，整个中国的智能手机市场是一个存量市场。这一个存量市场，在过去的几年时间内，都没有增长，而且反而有一些减少。这是一个正常的发展。那么疫情对整个市场的影响是不会特别大，但是整个市场还是会受到一定的影响。5月开始，整体情况是有恢复的。5G产品，尤其是5G产品，对中国来讲，对中国的运营商和中国的消费者来讲，是一个机会。所以小米会全力推动5G智能手机在中国的普及。海外市场目前来讲，小米仍然处于一个高速发展的阶段。我们的市场占有率尽管低，但也首次突破了10%，达到了11.1%。但是根据我刚才跟大家分享的，这里还有非常大的增长空间。

第二个问题，关于同股不同权可能会被列入恒指的问题。首先，我们认为这次咨询的结果是对新经济的欢迎，也是一个非常好的态势，会让市场更充满活力，会进一步提升投资者对港股市场的兴趣，对整个市场的发展都会带来积极的意义。香港具有非常优秀的资本市场规模、成熟的规则、也有完善的法规。我们相信在这样的基础下，这样的调整能够引导整个市场向更积极的方向发展。我们也非常期待能够看到整个市场发生良性改变，同时我们也相信这次的新规模能够为港股市场引入——我称之为“引入源头活水”，吸引更多优秀的企业来香港，给市场带来更多的活力。这对互联网和港股金融市场都有很重要的意义。这是我们的基本看法。

新浪财经记者：您好王总。想问一下，我看到我们在存货方面，有存货有减值拨备。然后我看到大约应该是4亿多。所以请您分享一下一下存货减值这方面的细节。还有一个问题就是，在疫情期间，我想了解一下我们现在现金流的情况。第三个问题是，我看到前阵也有一个手机厂商发布了他在国内的市场份额，已经达到了50%，其实就是华为。因为刚才已经讲了我们海外的市场布局，那接下来想请问一下，之后我们在国内面对目前的市场份额的现状，有何应对之策？谢谢。

王翔：先回答你的第一个问题。关于存货的问题。我刚才可能已经解释了一下。我们的绝大部分存货的问题主要来源于物料的存货。主要是因为我们的生产在2月份和3月份都是远远低于市场预期的。所以我们有一些原材料存货，这是最主要的原因。那么我们的存货低价，我们预提了7.1亿。是这样的。

许建云：我稍微补充一下，我是许建云。刚你提到的存货概念的话，存货可能分两部分，一类是原材料的存货，一类是制成品的存货。其实主要是受——刚才他们也提到的——受疫情的影响。在那段时间，也就是在2月和3月的时候，有一段时间开工是不足的，所以说在报表当中会体现到原材料这一部分的存货在当时略高，但是现在这些问题我们已经逐渐解决。

王翔：主要是通过恢复产能来解决。那么现在产能已经恢复，基本就完全恢复了。那么现在还有一些困难，最主要就是运输前段时间也比较忙。因为很多航班停运，主要是针对国际航班的停运。这也造成了一部分的困扰，那么现在我相信也会随着疫情的逐渐稳定，得到改善。

IR总监：然后第二个问题，现金流的问题。因为大家长期关注小米，看小米财报就比较多，小米的现金流都是非常地健康。就是说，我们的商业模式是非常能够创造营业现金的。很大一个原因，其实刚刚翔总也提到，我们的应收账款的天数跟我们存货的天数是比较低的，我们应付账款的天数是比较长的。所以通常在我们收入增长的时候，我们的现金流会非常强劲。我觉得可能大家要特别注意一下，就是第一季度，如果你们看一下之前我们集团的财报，第一季度通常会是一个现金流稍微流出的情况。它其实会有一些特别原因，就是说，通常在第四季的时候会有很多的备料，会在第一季度的时候需要去跟厂商支付。所以通常第一季度会是一个净现金流出。但是整年看起来，净现金流通常都是比较强劲的。在今年，因为疫情，我觉得又会有一些特别情况，就是说去年底其实我们的备料特别多，尤其今年是5G的物料，相对价格和相对成本都是比较高的。今年遇到疫情这件事，客户的尾款提的比较慢，所以会看到，在今年的第一季度，因为疫情关系的确是让现金流有流出的情况，但你要注意的是，第一季度其实是有季节性，这是一个相对正常的情况。

王翔：第三个问题是关于国内的市场竞争。中国国内的市场一直就是一个竞争非常激烈的市场。那么小米会按照我们的既定战略，来推进我们在中国市场的发展。有几个很重要的策略，跟大家再分享一次。首先是双品牌战略，我们要用红米和Mi这两个品牌，来服务不同价位段的客户需求。红米主攻极致的性价比和电商的平台，就把产品的性能做到极致，把价格做到极致，拨去一些其他的比较稍微昂贵的这些设计，但是专注产品的硬指标和性能，这是红米品牌，也专注电商平台，持续提高效率。

这是一个战略。另外Mi的战略就是我们要持续投入中高端的产品系列，这是产品上面的策略。同时要进一步扩大我们的几个重要品类上面的客户群和市占率。比如说智能电视，比如说很多生态链的产品，这是从产品方面。那么从渠道层面还是要持续做好我们的渠道建设，能够触及到更多的消费者人群，用比较高的效率来触及到我们的消费的人群，用比较好的更有效的手段，来把我们的产品推荐给我们的客户、目标人群，这就是我们基本打法。国内的市场一直是极具竞争的市场，我们也非常适应这种竞争。另外我们今年还会一如既往非常坚定地推动我们的5G策略。