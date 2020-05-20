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集邦咨询：到2022年Mini LED背光显示器成本有望低于OLED

2020/5/20 22:01:01来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

5月20日消息，据国外媒体报道，集邦咨询LED研究中心（LEDinside）于当地时间周三发布的调查显示，到2022年，Mini LED背光显示器的成本有望低于OLED显示器，从而使得Mini LED背光显示器具备市场竞争力。

集邦咨询指出，现阶段Mini LED背光显示器成本预计高于100美元（约合710元），其中Mini LED背光模组成本占六成以上

图片来源于集邦咨询

调查显示，目前Mini LED背光显示器的制造成本高于传统的LCD和OLED显示器。然而，随着制造商继续改进制程技术和制程良率，Mini LED背光显示器的成本预计将以每年15%-20%的幅度下降。

去年12月，天风国际分析师、知名苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在最新的研究报告中表示，在未来2至3年内，苹果将推出4至6款采用Mini LED显示器的产品。其中，首款配备Mini LED的产品将是预计于今年第三季度发布、配备A14X处理器、12.9寸的高端iPad Pro，第二款将是预计在今年第四季度量产、16寸的MacBook Pro。

然而，今年4月中旬的时候，分析师杰夫·普（Jeff Pu）表示，由于配备了Mini LED显示屏的12.9英寸iPad Pro的面板设计较为复杂，这款设备可能会“推迟”到2021年初发布。

此前，郭明錤曾表示，苹果有兴趣采用Mini LED显示屏，是因为这种显示屏可提供良好的宽色域性能、高对比度、高动态范围和局部调光功能，使用寿命更长。同时，使用Mini LED将使显示屏更薄、更轻，而且不像OLED那样容易老化。

除了iPad Pro，苹果还将把Mini LED背光技术整合到其它产品线中，而其他领先品牌也将在自己的产品中采用该技术。

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关键词：Mini LED

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